02 декабря 2023, 12:38

Деньги на военные расходы предложили направить на борьбу с голодом

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Папа римский Франциск предложил направить средства, задействованные в военной промышленности, на создание международного фонда по борьбе с голодом. Слова понтифика привело издание Vatican News.

Из-за состояния здоровья папа римский не смог посетить конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28). Его речь зачитал госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, который возглавил делегацию Святого престола.

Понтифик указал, что человечество тратит много энергии на противостояния по всему миру, в том числе в Израиле, Палестине и на Украине, в также в других местах. Он подчеркнул, что конфликты не решают проблемы, а ведут к их увеличению.

«Предлагаю на деньги, которые тратятся на военные цели, создать международный фонд по искоренению голода и проекты устойчивого развития в бедных странах, которые страдают от изменений климата», - привело издание слова папы римского.

Франциск добавил, что климатические изменения говорят о необходимости пересмотреть политику. Необходимо выходить из логики национализма и схем прошлого. Вместо этого нужно принять модель, которая допускает экологическое существование, заявил папа римский.

В конце ноября сообщалось, что понтифику диагностировали воспаление легких. Однако глава службы печати Святого престола Маттео Бруни позже опроверг эту информацию.

Деньги Папа римский Климат
02 декабря 2023, 12:40
F-35A снимут с вооружения южнокорейских ВВС после столкновения с птицей
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ВВС Южной Кореи решили вывести из эксплуатации самолет-невидимку F-35A после того, как в 2022 году он столкнулся с птицей. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В январе 2022 года 10-килограммовый орел врезался в реактивный самолет, передавало издание EurAsian Times. Южнокорейскому пилоту F-35 пришлось «приземлиться на брюхо» во время тренировочного полета.

Из-за аварии возникло несколько проблем: были повреждены гидроканал и кабели электропитания, что помешало работе шасси.

«Комплексный анализ, проведенный совместно с американским производителем Lockheed Martin, показал, что у F-35A повреждены около 300 компонентов, включая планер, конструкцию, двигатель, а также систему управления и навигации», - написали журналисты.

Непредвиденное столкновение вызвало обсуждение расходов на ремонт, кульминацией которого в конечном итоге стало решение вывести самолет из эксплуатации из-за финансовых ограничений и опасений по поводу безопасности. По словам военных чиновников, стоимость ремонта самолета одного из F-35A составит около 107,6 миллиона долларов США, а это дороже, чем купить новый истребитель.

Ранее самолет с пассажирами врезался в птиц при вылете из Иркутска. Экипажу пришлось вернуться в аэропорт, никто из 124 человек на борту не пострадал.

Истребители Самолеты Южная Корея
02 декабря 2023, 10:14
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall анонсировал выпуск танков на Украине
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Оружейный концерн Rheinmetall AG запланировал начать производство бронемашин на Украине в 2024 году. Об этом изданию WirtschaftsWoche заявил глава компании Армин Паппергер.

Украина и Rheinmetall AG создали в октябре 2023 года предприятие, которое будет производить и ремонтировать военную технику. Концерн решил начать выпуск бронетранспортеров Fuchs, а также боевых машин пехоты Lynx. О планируемых объемах производства глава Rheinmetall AG не сообщил.

«После подписания контракта мы хотим закончить первый бронетранспортер Fuchs в течение шести - семи месяцев, и первую боевую машину пехоты Lynx в течение 12-13 месяцев», - указал он.

Ранее издание Business Insider назвало бесполезными танки Leopard, Challenger и Abrams, которые Запад направил Украине. По словам экспертов, боевые машины не стали «волшебным оружием» и не помогли ВСУ переломить ситуацию на поле боя. Украинская армия оказалась в тупике из-за начала зимы, провалившегося контрнаступления и грамотных действий ВС России, добавили военные аналитики.

Германия Оружие Украина
02 декабря 2023, 09:53
Россия снова вошла в топ-5 поставщиков зерна в Европу
РИА «Новости»
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Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз впервые за полтора года. Об этом сообщил сайт Евростата.

Евросоюз увеличил импорт российского зерна в сентябре этого года, поставки выросли за месяц на 22% и составили 180 тысяч тонн. Благодаря резкому наращиванию экспорта в страны ЕС Россия заняла четвертое место в списке крупнейших поставщиков.

На первом месте в перечне Евростат указал Украину. За месяц импорт из нее вырос на 1%, но за год поставки снизились на 25%. Второй в списке стояла Бразилия, которая в сентябре нарастила экспорт в 1,8 раза.

Ранее бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун пожаловался, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обманула страну, пообещав ей скорое членство в ЕС. Он отметил, что объединение не может повлиять на Польшу, которая не дает экспортировать украинское зерно. Пискун также добавил, что Украину не пригласят в Евросоюз. Экс-генпрокурор напомнил про ситуацию с Турцией, которая до сих пор не вступила в объединение, хотя является членом НАТО.

Россия Евросоюз Экономика
02 декабря 2023, 09:35
Израиль начал штурмовать города и деревни на Западном берегу Иордана
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Армия обороны Израиля провела рейды в палестинских городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Израильские силы штурмуют Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса», - передали журналисты.

С начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. Израиль также не прекращал атаки на юг Газы в течение последних 24 часов, они усилились ночью. На прибрежной линии города удары разрушили ряд жилых домов.

Ранее бригады «Аль-Кассам» выпустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на убийство жителей Газы. Затем группировка «Исламский джихад»* ударила по Иерусалиму. Боевые действия возобновили после почти недели перемирия, при этом обе стороны обвиняют в них друг друга.

* Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.

Конфликт Израиля и Палестины

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