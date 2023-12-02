Деньги на военные расходы предложили направить на борьбу с голодом

Из-за состояния здоровья папа римский не смог посетить конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28). Его речь зачитал госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, который возглавил делегацию Святого престола.

Понтифик указал, что человечество тратит много энергии на противостояния по всему миру, в том числе в Израиле, Палестине и на Украине, в также в других местах. Он подчеркнул, что конфликты не решают проблемы, а ведут к их увеличению.

«Предлагаю на деньги, которые тратятся на военные цели, создать международный фонд по искоренению голода и проекты устойчивого развития в бедных странах, которые страдают от изменений климата», - привело издание слова папы римского.

Франциск добавил, что климатические изменения говорят о необходимости пересмотреть политику. Необходимо выходить из логики национализма и схем прошлого. Вместо этого нужно принять модель, которая допускает экологическое существование, заявил папа римский.

В конце ноября сообщалось, что понтифику диагностировали воспаление легких. Однако глава службы печати Святого престола Маттео Бруни позже опроверг эту информацию.