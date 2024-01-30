30 января 2024, 17:54

Деньги на поддержку населения закончились в Германии

Global Look Press
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В бюджете Германии закончились деньги на оказание материальной помощи населению. Об этом в эфире телеканала ARD сообщил уполномоченный правительства ФРГ по делам востока страны Карстен Шнайдер.

«Если говорить о финансовом положении честно, то у нас просто не осталось финансов. Правительство потратило около 800 миллиардов евро на субсидии для компенсации роста цен на электричество и газ, а также выделение средств во время пандемии. На дальнейшую поддержку у нас нет денег», - сказал он.

Шнайдер добавил, что в настоящее время невозможны инвестиции в будущее, потому что у государства есть внешние долги, а немцам придется «вернуть деньги» в казну через налоги.

Глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер отмечал, что нынешнее состояние экономики можно сравнить с уставшим человеком после короткой ночи. ВВП Германии в 2023 году сократился на 0,3% к показателям годом ранее. Инфляция установилась на отметке около 6%, тогда как цены в потребительском секторе сильно выросли.

Германия Деньги
30 января 2024, 18:08
Американца арестовали после угроз убить Байдена
Global Look Press
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Житель штата Мичиган Рассел Уоррен открыто угрожал убийством президенту страны Джо Байдену. Мужчину задержали и предъявили обвинение. Документы по делу опубликовали на сайте Окружного суда США.

По данным суда, 49-летний задержанный грозился лишить жизни многих политиков, журналистов, знаменитостей и каждого кандидата в президенты на выборах 2024 года. Мужчина поделился подробным списком людей, которых планировал убить в рамках операции «Месть», в своем аккаунте в соцсети X. Себя он называл агнцем божьим.

Издание The Hill сообщило, что Секретная служба США идентифицировала Уоррена по его IP-адресу, после этого его задержали. Выяснилось, что американца уже арестовывали по обвинению в вооруженном нападении в 2022 году. Полицейские предъявили обвинение, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В декабре сын президента США Хантер Байден обвинил республиканцев в подготовке покушения. По его версии, это принесет отцу столько боли, что он не решится пойти на новый срок.

США Убийства Суд Джо Байден
30 января 2024, 17:13
МИД увидел угрозу для Европы в возвращении ядерного оружия США в Британию
РИА «Новости»
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Возвращение американского тактического ядерного оружия в Великобританию усилит эскалацию и угрозу странам Европы. Достичь цели устрашения России у стран Запада не получится. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что пока речь идет только о планах американского руководства вернуть свое ядерное оружие на территорию Великобритании через 15 лет. Рябков подчеркнул, что даже теоретическая возможность несет в себе значительные риски.

«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», - заявил представитель МИД.

Рябков добавил, что решение США и Великобритании укрепить собственную безопасность и напугать Россию таким способом не сработает. Это приведет только к росту общей эскалации и повышению угроз для стран Европы.

Работа «на устрашение» не сработает Такие действия Вашингтона не укрепят безопасность Британии и США, а также не станут устрашением для Москвы, подчеркнул замглавы МИД. Он также отметил, что размещение ядерного оружия лишь повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе.

«Несмотря на достаточно печальный с точки зрения обеспечения европейской безопасности опыт последних лет, в Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают, так что этот сценарий вполне возможен», - указал Рябков.

Дипломат добавил, что никаких прямых сигналов от руководителей двух стран Россия не ждет, так как у нее достаточно возможностей получать информацию по другим каналам и делать выводы для формирования своей внешней политики.

Действующей главной целью Рябков назвал попытку остановить НАТО во главе с США от дальнейшей эскалации, пока не стало слишком поздно.

О планах Пентагона вернуть на территорию Великобритании ядерное оружие из-за «нарастающей угрозы» со стороны России сообщила газета The Telegraph. По данным журналистов, боеголовки разместят на военной авиабазе Лейкенхит.

Возвращение американского тактического ядерного оружия в Великобританию усилит эскалацию и угрозу странам Европы. Достичь цели устрашения России у стран Запада не получится. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Ядерное оружие США Великобритания Международные отношения Европа Россия Оружие МИД РФ
30 января 2024, 15:34
СМИ определили бойцов ЧВК «Вагнер» в Африку
РИА «Новости»
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Российский «Африканский корпус» пополнят бойцы ЧВК «Вагнер» для военного присутствия в пяти странах континента. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, новый корпус сформируют из новичков и бывших вагнеровцев к середине 2024 года. Их разместят в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере. Источник Bloomberg, заявил, что речь идет о наборе 20 тысяч человек.

Агентство также отметило, что на минувшей неделе порядка 100 российских военных прибыли в Буркино-Фасо. Им доверили обеспечение безопасности президента Ибрагима Траоре.

Bloomberg со ссылкой на советника президента ЦАР Патрика Била Коягбеле сообщил, что в стране построят базу для российских военных. Сейчас на территории республики размещены две тысячи военных из РФ.

Агентство не исключило присутствия российских военных в Нигере. Это может вызвать беспокойство США, поскольку там находится американская база.

Ранее спонсируемая США ЧВК Bancroft предложила правительству ЦАР свои услуги. Никаких конкретных договоренностей стороны не достигли.

Африка Военные Россия Нигер
30 января 2024, 14:54
IBM вынудила удаленщиков вернуться в офисы
Global Look Press
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Корпорация International Business Machines обязала своих сотрудников хотя бы три дня в неделю работать из офисов, а не удаленно. Несогласным с новым подходом пригрозили увольнением, сообщило агентство Bloomberg.

Старший вице-президент корпорации Джон Грейнджер подписал новый меморандум, 16 января документ разослали сотрудникам. IBM обязала их к августу 2024 года переехать так, чтобы находиться не дальше 80 километров от офисов и хотя бы часть рабочей недели трудиться в очном формате.

По мнению руководства, гибкость в сочетании с личным взаимодействием улучшит работу с клиентами, повысит эффективность и привнесет больше инноваций.

«В соответствии с этим подходом мы требуем, чтобы руководители и менеджеры по персоналу в Соединенных Штатах находились в офисе не менее трех дней в неделю», - объявил представитель корпорации.

Исключение сделают только для тех, кто заступил на военную службу или заболел. Сотрудникам, которые не готовы вернуться с удаленки, пригрозили увольнением.

В России предлагали запретить айтишникам удаленную работу , но Минцифры выступило против ограничений. Министр Максут Шадаев заявил, что это преждевременно, ведь многие уехали из страны и продолжили на нее работать.

Работа

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