Он обратил внимание на обложки журнала Time, публиковавшего посвященные Зеленскому материалы. В 2022 году портрет президента Украины размещали на первой странице крупным планом. Теперь его снимки «оказались в тени».

«Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег уже не будет. Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского», - заявил Соскин.

Экс-советник Кучмы напомнил, что ВСУ больше не наступают в зоне боевых действий, поэтому власти Соединенных Штатов не получат новостей об успехах Украины в зоне спецоперации. На некоторых участках украинская армия вовсе отступает, а под Купянском ВСУ оказались на грани поражения.

Российские артиллеристы ранее помешали наступлению Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Бойцы ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ , выполняя огневые задачи по уничтожению батарей армии противника.