«Денег уже не будет». На Украине заявили об отдалении Запада от Зеленского
Запад начал кампанию по отдалению от президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Он обратил внимание на обложки журнала Time, публиковавшего посвященные Зеленскому материалы. В 2022 году портрет президента Украины размещали на первой странице крупным планом. Теперь его снимки «оказались в тени».
«Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег уже не будет. Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского», - заявил Соскин.
Экс-советник Кучмы напомнил, что ВСУ больше не наступают в зоне боевых действий, поэтому власти Соединенных Штатов не получат новостей об успехах Украины в зоне спецоперации. На некоторых участках украинская армия вовсе отступает, а под Купянском ВСУ оказались на грани поражения.
Российские артиллеристы ранее помешали наступлению Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Бойцы ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ , выполняя огневые задачи по уничтожению батарей армии противника.