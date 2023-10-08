«Денег нет и не будет». США перестанут помогать Украине из-за войны в Израиле

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«Никаких прорывов [во время контрнаступления ВСУ] не произойдет. Ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война. <…> Денег нет, уже и не будет. Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль», - сказал он.

Эксперт напомнил, как американский лидер Джо Байден обещал запросить 100 миллиардов на помощь киевскому режиму. Соскин задался вопросом: «Кто их даст?» Палестинское движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля утром 7 октября. Организация выпустила больше двух тысяч ракетных снарядов на страну. Как заявил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, страна перешла в «состояние войны».

Ранее число погибших израильтян превысило 700, более 2,2 тысячи местных жителей пострадали. Также по данным посольства Израиля в США, боевики ХАМАС похитили более 100 человек. Среди них есть военные и мирные граждане.