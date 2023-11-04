«Денег не дадут». Раскрыта истинная цель визита фон дер Ляйен в Киев

«Никаких денег не дадут. <…> Ну, надо приехать, поддержать парня этого, Зеленского», - сказал он.

Соскин предположил, что в скором времени политик перестанет возглавлять ЕК, поэтому это ее «последний акт». Визит в Киев фон дер Ляйен был выгоден с точки зрения карьерного будущего и собственных амбиций.

Глава Еврокомиссии убеждала украинцев в том, что вступление их страны в ЕС не за горами. Однако реальность далека от обещаний европейцев.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС. Он будет касаться новых запретов на импорт и экспорт. При этом ЕС уже потерял 1,5 триллиона долларов из-за попыток надавить на РФ.