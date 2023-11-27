27 ноября 2023, 03:13

«Денег не будет». Украине предрекли крах из-за Германии

РИА «Новости»
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Бюджетный кризис в Германии станет поводом для окончательного поражения Украины. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем YouTube-канале.

По словам эксперта, премьер-министру ФРГ Олафу Шольцу придется начать сокращать расходы бюджета, что прежде всего коснется военной помощи Украине.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому теперь и там отломилась финансовая поддержка. В Нидерландах отломилась, в Словакии, теперь отломится и в Германии. Никаких денег не будет», - сказал он.

После вероятного урезания пособий и повышения налогов рейтинг Шольца сильно упадет, что может спровоцировать досрочные выборы в ФРГ в феврале 2024 года.

«Как только упадет Германия - упадет и Украина. Потому что это ее последняя подпорка», - резюмировал Соскин.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер ранее заявил о том, что Германия оказалась в государственном кризисе в связи с тем, что правящая коалиция во главе с Шольцем смогла закрыть дыру в бюджете.

Германия Кризис Украина
27 ноября 2023, 04:12
Американский конгрессмен назвал Байдена угрозой для нацбезопасности США
РИА «Новости»
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Президента Джо Байдена назвали угрозой для национальной безопасности США. Бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что лидер страны больше не способен выполнять свои обязанности и вообще уже «деградировал» на посту. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Джексон работал врачом в Белом доме при Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе, поэтому знает, как физически и морально тяжело быть главой государства. По его словам, Байден каждый раз доказывал свою профессиональную непригодность на этом посту.

«Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», - заявил конгрессмен.

Джексон добавил, что из-за отсутствия в Вашингтоне сильного лидера «враги больше не боятся» США, причем дальше все будет только хуже.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла статью Байдена про конфликты на Украине и на Ближнем Востоке для The Washington Post. Дипломат едко назвала ее «абсурдным набором несуразиц», добавив, что после ее прочтения хочется дождаться анализов автора, а не материала.

США Болезни Джо Байден
27 ноября 2023, 02:51
Украинский активист пригрозил Зеленскому военным переворотом
РИА «Новости»
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Известный украинский активист Александр Леменов написал в социальных сетях, что к власти на Украине придут военные. Так он прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила газета «Страна.ua».

«В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную», - написал Леменов.

Кроме того, активист заявил, что украинские власти доиграются, а страна потеряет и другие территории.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Безуглая раскритиковала военное руководство страны из-за отсутствия плана боевых действий на следующий год. Политик напомнила, что военные просто забирают не менее 20 тысяч человек в месяц, но при этом не предлагают внести какие-либо изменения в саму армейскую систему.

Представитель президента Украины Федор Вениславский назвал ее поведение недопустимым и заявил, что ее пребывание в комитете Рады по обороне может угрожать национальной безопасности страны.

Владимир Зеленский Киев Украина
27 ноября 2023, 02:17
Залужный спровоцировал скандал в Верховной раде
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал депутата от «Слуги народа» Марьяну Безуглую после ее слов об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило местное издание «Новины».

Депутат заявил, что пребывание Безуглой в комитете Рады по обороне может представлять «угрозу нацбезопасности» для Украины.

«Такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо», - сказал он.

По словам Вениславского, в условиях конфликта подобные высказывания могут иметь «крайне негативные последствия».

Депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая ране призвала отправить главкома ВСУ в отставку. В качестве аргумента она заявила, что Залужный не представил план боевых действий на следующий год, а только заявил о планах «забирать на фронт не менее 20 тысяч граждан в месяц».

Верховная рада Украина
27 ноября 2023, 02:06
Шведский лыжник отморозил пенис во время гонки в Финляндии
Unsplash
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Шведский спортсмен Калле Хальварссон рассказал, что отморозил гениталии во время гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Он признался, что испытал тогда сильную боль. Об этом лыжник рассказал в интервью шведской газете Expressen.

«Я отморозил пенис. Серьезно. Я лежал в обогревательной комнате 10 минут и пытался отогреть его. Это чертовски больно», - рассказал спортсмен.

Лыжник отметил, что ему повезло, ведь у него скоро родится второй ребенок. Если он продолжит в том же духе, то в будущем ему будет трудно, добавил Хальварссон.

Обморожение помешало спортсмену выложиться по полной и показать высокий результат. В гонке он занял только 18 место, уступив 42,3 секунды норвежскому лыжнику Яну Томасу Йенсену. Последнего и объявили победителем.

Ранее двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, лыжник Александр Терентьев заявил, что не хочет выступать в соревнованиях без флага и гимна. Он отметил, что существует огромное различие между нейтральным статусом российских спортсменов на Олимпиадах 2018 или 2022 года и нынешними условиями.

Спортсмены Швеция

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