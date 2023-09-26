Денег для военной помощи Украине хватит всего на несколько недель, предупредили в США

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«У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы», - заявил Кирби.

Чиновник призвал конгресс принять решение о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов, запрошенных президентом Джо Байденом для помощи Украине. По словам Кирби, когда погода испортиться, обеим армиям будет сложно вести боевые действия. Поэтому помощь ВСУ требуется как можно раньше - пока сохраняются «благоприятные условия на земле».

Кирби также признал, что первые танки Abrams прибыли на Украину.

Ранее американский эксперт по внешней политике из Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт заявил, что Украине в ближайшие месяцы будет все труднее получать крупные пакеты военной помощи через Конгресс. По словам эксперта, в 2024 году стране вряд ли стоит ожидать военной масштабной поддержки из-за скорых выборов в США.