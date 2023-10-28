День траура по жертвам трагедии на шахте в Караганде объявили в Казахстане
Воскресенье, 29 октября, станет в Казахстане днем национального траура по жертвам аварии на шахте в Караганде. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.
«Токаев объявил, что 29 октября станет днем траура в Казахстане», - говорится в сообщении.
Утром в субботу глава государства провел встречу с семьями и родственника погибших шахтеров и выразил им соболезнования.
«Президент отметил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. Причины аварии непременно выяснят», - добавили в пресс-службе.
Утром в субботу стало известно, что на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошел пожар. Согласно последней официальной информации, в результате ЧП погиб 21 горняк , еще 18 пострадали. Спасатели вывели на поверхность 208 человек, под землей остаются 23 человека.