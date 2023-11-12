День рождения заложника ХАМАС из России отметили на митинге в Израиле

Митинг прошел неподалеку от штаба Минобороны Израиля, в толпе дежурили медики и полицейские, которые перекрыли ближайшие дороги. Участники мероприятия призывали правительство страны сделать все возможное, чтобы остановить заложников из сектора Газа.

На площади также собрались коллеги и друзья Труфанова, которого боевики ХАМАС вместе с девушкой, бабушкой и матерью похитили 7 октября из кицуба Нир Оз неподалеку от границы с сектором Газа. Отец россиянина погиб в результате атаки ХАМАС.

В субботу Александру исполнилось 28 лет, поэтому его друзья накрыли стол и украсили его десятками воздушных шаров прямо на митинге.

«Мы отпраздновали день рождения Саши, ему исполнилось 28 лет. Сейчас он находится в руках ХАМАС и мы верим, что его освободят как можно скорее», - рассказал представитель семьи Труфановых.

В субботу стало известно, что ХАМАС и Израиль договорились об обмене находящихся под контролем ЦАХАЛ палестинских женщин и детей на 100 заложниц из сектора Газа.