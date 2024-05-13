Демонстранты в Ереване начали перекрывать улицы
Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье», есть задержанные.
Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье» , есть задержанные.
«Противники передачи Азербайджану приграничных сел начали перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна», - передали журналисты.
Протестующие начали собирать баррикады из скамеек и мусорных баков. Как сообщило РИА «Новости» , перекрыты проспект Мясникяна и центральная улица Абовяна.
Акция протеста против правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна и делимитации границы с Азербайджаном походят в Ереване. Ранее политику давали час на уход в отставку. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном не справилось с управлением страной, кабинет министров допустил много промахов.