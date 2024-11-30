Демонстранты подожгли здание парламента в Тбилиси

По его информации, речь идет о небольшом возгорании. Протестующие продолжают кидать в окна парламента петарды.

Кроме того, в сторону полицейских, охраняющих парламент по периметру, демонстранты запустили несколько фейерверков.

Акции протеста вечером 30 ноября проходят в двух точках в Тбилиси - у здания парламента на площади Руставели и у правительства. Движение на центральном проспекте столицы перекрыто, власти мобилизовали полицию и спецназ.

Протесты в Грузии начались в четверг, 28 ноября, вскоре после того, как премьер страны сообщил о замораживании переговоров по вступлению в Евросоюз. На фоне массовых протестов президент страны Саломе Зурабишвили заявила , что не намерена уходить в отставку до появления «легитимного парламента».