09 июня 2024, 19:48

Демонстрацию свастики запретят в Женеве

Unsplash
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Власти Женевы приняли решение запретить демонстрацию свастики и других «символов ненависти». Об этом сообщила телекомпания RTS.

На такой шаг пошли в рамках референдума, который состоялся в швейцарском городе 9 июня. За специальную новую статью конституции свои голоса отдали 84,69% горожан.

Таким образом Женева стала первым кантоном в стране, который попросил у государства бороться с дискриминацией и ненавистью на законодательном уровне.

«Новая статья позволит заполнить юридическую пустоту с учетом того, что такого запрета пока нет на федеральном уровне», - отметили журналисты.

Российские военнослужащие во время разминирования металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе нашли в бункере каску с нацистской символикой. Украинские боевики долго время использовали комбинат как укрытие.

Законы Швейцария
09 июня 2024, 19:01
Три заложника погибли при операции Израиля в Нусейрате
Global Look Press
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Представители движения ХАМАС утверждают, что во время операции ЦАХАЛ в лагере беженцев в Нусейрате в центральной части сектора Газа погибли трое израильских заложников. Заявление опубликовали в Telegram-канале палестинского движения.

«Сообщаем, что ваша армия освободила одних людей в лагере, но убила еще троих. Один из них имел американское гражданство», - заявили в пресс-службе ХАМАС.

Радикалы продемонстрировали тела заложников, однако скрыли их лица и не огласили имена.

Армии обороны Израиля 8 июня заявила о спецоперации в районе Нусейрата и освобождении четырех израильтян, один из которых также имеет гражданство России.

ЦАХАЛ позднее раскрыл имена освобожденных. Ими оказались Шломи Зива (40 лет), Альмога Меир Джан (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Ноа Аргамани (25 лет).

О том, что россиянин попал в число заложников , представители ЦАХАЛ сообщили его родным через два дня после нападения ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
09 июня 2024, 19:00
Японский миллиардер пострадал в аварии на гонке Ferrari Challenge Japan
Global Look Press
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Японский автогонщик и основатель онлайн-магазина одежды Zozotown Юсака Маэдзава попал в ДТП во время автогонки Ferrari Challenge Japan на острове Хонсю. Об этом сообщила телекомпания NHK.

Миллиардер получил травмы. По данным агентства Kyodo , жизни бизнесмена ничто не угрожает. Всего из-за аварии пострадали три человека.

Перед заездом Маэдзава написал в своих соцсетях, что собирается «дойти до финиша».

Ранее жительница Петербурга за рулем Mitsubishi в преддверии ПМЭФ столкнулась с Aurus Komendant в центре города. Авария произошла на Садовой улице, рядом с Апраксиным двором.

Отечественный автомобиль из-за ДТП не пострадал, а владелице иномарки придется менять всю переднюю часть своей машины, указал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Одежда ДТП Япония Бизнес
09 июня 2024, 18:56
Воры в балаклавах ограбили магазин Bulgari в Риме
Global Look Press
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Злоумышленники пробрались в магазин Bulgari на улице Виа деи Кондотти в Риме в ночь на воскресенье, 9 июня. Об этом сообщила итальянская газета Il Messaggero.

Преступники украли ювелирные изделия стоимостью около 30 тысяч евро каждое. Общий ущерб составил около 500 тысяч евро.

По предварительной версии, воры проникли в магазин через отверстие в полу одного из служебных помещений. В банде было пять человек, свои лица они спрятали за балаклавами.

Полиция прибыла на место происшествия, когда сработала сигнализация. Сейчас они изучают записи с камер видеонаблюдения внутри магазина, а также с камер в соседних бутиках. В настоящее время расследование продолжается.

В Екатеринбурге неизвестный ограбил отделение банка. С собой он унес чуть меньше одного миллиона рублей. В результате ЧП никто из сотрудников банка не пострадал.

Евро Магазины Кражи Полиция
09 июня 2024, 18:31
Глава Гагаузии рассказала о желании снова увидеть Путина
РИА «Новости»
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Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул призналась, что хотела бы снова встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом она заявила в преддверии съезда молдавского оппозиционного блока «Победа» в Москве, сообщила «Российская газета».

Гуцул отметила, что ее не пугает реакция властей Молдавии на переговоры с российским лидером. Глава автономии подчеркнула, что представляет интересы народа Гагаузии, поэтому не боится давления со стороны руководства страны.

«Если у меня будет возможность, я и второй раз встречусь с Владимиром Владимировичем Путиным», - указала Гуцул.

Ранее глава Гагаузии во время ПМЭФ высказала свое мнение о евроинтеграции Молдавии. По ее словам, стране пообещали развитую инфраструктуру, рост зарплат и пенсий, но ожидания государства не оправдались. Гуцул добавила, что из-за евроинтеграции республика начинает отказываться от семейных и иных ценностей.

Молдавия Переговоры Владимир Путин Москва Гагаузия

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