Демонстрация боеготовности. США испытают ракеты Minuteman III

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Мероприятия запланировали провести на следующей неделе - 4 и 6 июня.

Пуски проведут с целью демонстрации боеготовности американских ядерных сил и проверки их эффективности, сообщили в ведомстве По данным командования USSF, российскую сторону предупредили о проведении испытаний.

Ранее Россия потребовала от Соединенных Штатов рассказать о планах размещения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Речь идет о таких странах, как Япония и Южная Корея.