28 июня 2024, 12:28

Демократы задумались о срочной замене кандидата на выборах президента США

Global Look Press
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Прошедшие в Атланте дебаты с участием действующего президента США Джо Байдена провалились. Демократы запаниковали настолько, что задумались о замене выдвиженца всего за четыре месяца до выборов, сообщило издание Politico.

По окончании дебатов спонсоры Демпартии запаниковали. Они засыпали стратегов трех потенциальных кандидатов текстовыми сообщениями с призывами не выдвигать Байдена.

«Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», - заявил один из доноров.

Источники издания заявили, что однопартийцы начали обсуждать замену в списке кандидатов на ноябрьских выборах. По их мнению, выступление Байдена прошло настолько плохо, что затмило ложь в заявлениях его соперника, республиканца Дональда Трампа. Один из претендентов уже получил конкретное предложение.

Собеседники телеканала CNN тоже заявили о разочаровании итогами дебатов и желании заменить кандидата. Сторонники Байдена назвали его речь бессвязной, а выступление - ужасным. Жене президента, Джилл Байден , пришлось увести его со сцены, так как политик в очередной раз «завис».

США Выборы президента США Джо Байден
28 июня 2024, 10:47
«Самый надежный друг». Сербия отказалась ввести санкции против РФ ради вступления в ЕС
РИА «Новости»
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Сербия не поддержит антироссийские санкции — она не хочет выполнять требования Запада и терять в лице России верного друга. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

Он пояснил, что введение санкций против РФ стало одним из многочисленных условий, которые его страна должна выполнить ради членства в Евросоюзе. Однако именно Россия «веками не допускала того, чтобы Сербия была утрачена».

«За отказ от исторически самого надежного друга нам открыли бы какую-то главу, после чего в другой главе нас бы встретило требование об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Если бы приняли и это, то [последовало бы] и <…> требование о признании так называемого Косово», - процитировало Вулина РИА «Новости».

Если Сербия действительно нужна в Евросоюзе, от нее должны перестать требовать то, чего она не сможет дать. Это свободная и самостоятельная страна, «что с трудом можно сказать о многочисленных членах ЕС», и санкции против России она вводить не станет, подытожил вице-премьер.

В Сербии не раз заявляли , что не собираются присоединяться к санкциям.

Сербия Санкции Россия Запад
28 июня 2024, 10:27
Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом»
Global Look Press
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Президент США Джо Байден получает финансирование от Китая. Такое заявление сделал бывший глава Белого дома и бизнесмен Дональд Трамп в рамках дебатов в студии телеканала CNN.

«Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая», - высказался предприниматель.

«Маньчжурский кандидат» - голливудский фильм 1962-го года, повествующий об американском солдате, которого контролирует Китай с помощью гипноза. Спустя время название киноленты стало нарицательным. Его используют в адрес тайных агентов влияния иностранного государства.

В США состоялся первый тур дебатов. Во время выступлений Джо Байден и Дональд Трамп по семь раз упомянули имя президента России Владимира Путина. Действующий глава Белого дома вел себя странно. Как заметил американский политический обозреватель Бен Шапиро , Байден выглядел так, будто находился при смерти, тогда как Трамп держался уверенно.

США Дональд Трамп Китай Выборы президента США Джо Байден
28 июня 2024, 09:12
«Умрет в прямом эфире». Американцы сравнили поведение Байдена и Трампа на дебатах
Global Look Press
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Действующий президент США Джо Байден на дебатах в Атланте выглядел так, будто находился при смерти. Его соперник, бизнесмен Дональд Трамп держался уверенно, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро в соцсети X.

«Трамп демонстрирует дисциплину. Байден выглядит так, будто умрет в прямом эфире», - сказал он.

Многие подписчики согласились с журналистом. Жительница Луисвилла с ником SMD спросила Шапиро, когда именно Байден уйдет в отставку - завтра или через неделю. Пользователь с псевдонимом DeadEye предположил, что демократу помогали отвечать на вопросы, ведь он выглядел очень растерянным.

Две трети телезрителей присудили победу Трампу. Многие сторонники Байдена сочли дебаты провальными и начали паниковать. Президент несколько раз сбивался и застывал на сцене, а жене, Джилл Байден , пришлось увести его по окончании мероприятия.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
28 июня 2024, 09:07
Республика Конго начала обсуждать с Россией добычу полезных ископаемых
РИА «Новости»
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Российские компании смогут помочь Республике Конго добывать железо, калий, фосфаты, медь и цинк. Об этом РИА «Новости» заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо.

Он напомнил, что государство обладает большим запасом полезных ископаемых и предложил России помочь с их разработкой. Глава государства также указал на заинтересованность страны в производстве удобрений.

«В Конго много возможностей», - подчеркнул он.

По словам Сассу-Нгессо, благодаря российским партнерам Конго может начать производить фосфатные и калийные удобрения.

Ранее глава республики приехал в Россию с официальным визитом. Сассу-Нгессо встретился с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили перспективы партнерства, а также международную и региональную повестку дня.

За существенный вклад в развитие и укрепление отношений Путин наградил Сассу-Нгессо орденом Почета. Государства отметили 60-летие дипломатических контактов. По мнению российского лидера, отношения двух стран развиваются в позитивном ключе.

Африка Россия Экономика

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