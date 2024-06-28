Сербия не поддержит антироссийские санкции — она не хочет выполнять требования Запада и терять в лице России верного друга. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

Он пояснил, что введение санкций против РФ стало одним из многочисленных условий, которые его страна должна выполнить ради членства в Евросоюзе. Однако именно Россия «веками не допускала того, чтобы Сербия была утрачена».

«За отказ от исторически самого надежного друга нам открыли бы какую-то главу, после чего в другой главе нас бы встретило требование об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Если бы приняли и это, то [последовало бы] и <…> требование о признании так называемого Косово», - процитировало Вулина РИА «Новости».

Если Сербия действительно нужна в Евросоюзе, от нее должны перестать требовать то, чего она не сможет дать. Это свободная и самостоятельная страна, «что с трудом можно сказать о многочисленных членах ЕС», и санкции против России она вводить не станет, подытожил вице-премьер.

В Сербии не раз заявляли , что не собираются присоединяться к санкциям.