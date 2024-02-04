«Демократы содрогнулись». США испугались приезда Карлсона в Москву

«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», - заявила конгрессвумен.

Грин добавила, что в Белом доме не любят таких журналистов как Карлсон за то, что они критикуют американские власти.

Ранее стало известно, что популярный американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию. Его заметили в Большом театре на балете «Спартак».

Также о визите Карлсона в Москву написал в соцсети X его коллега Джексон Хинкл. Он выразил надежду, что журналист приехал, чтобы взять интервью у Владимира Путина.