04 февраля 2024, 03:23

«Демократы содрогнулись». США испугались приезда Карлсона в Москву

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американские власти испугались, что прилетевший в Москву американский журналист Такер Карлсон может взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом написала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х.

«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», - заявила конгрессвумен.

Грин добавила, что в Белом доме не любят таких журналистов как Карлсон за то, что они критикуют американские власти.

Ранее стало известно, что популярный американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию. Его заметили в Большом театре на балете «Спартак».

Также о визите Карлсона в Москву написал в соцсети X его коллега Джексон Хинкл. Он выразил надежду, что журналист приехал, чтобы взять интервью у Владимира Путина.

США Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Москва
04 февраля 2024, 01:51
Американский журналист Карлсон впервые прилетел в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Впервые посетившего Россию американского журналиста Такера Карлсона заметили в Большом театре в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале «Театральная, 1».

Неофициальный канал театра уточнил, что популярный американский журналист появился на балете «Спартак».

О визите Карлсона в Москву написал в соцсети X и его коллега Джексон Хинкл.

«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, боже, пусть это будет интервью с [президентом России Владимиром] Путиным», - написал он.

Ранее бывший ведущий Fox News заявлял, что пытался взять интервью у Путина, но правительство США остановило его. Карлсон не уточнил подробностей, но отметил, что американцы не знают истинного положения дел. Он также добавил, что многих сотрудников масс-медиа в США уволили за то, что они освещали правду.

В конце прошлого года журналист обвинил администрацию президента Джо Байдена во лжи. По его словам, власти США утверждали, что поддержка ВСУ якобы поможет победить Россию и предотвратит ее вторжение на территорию Европы, но в итоге Соединенные Штаты сами остались «побитыми».

США Журналистика Соцсети Россия Спектакль Театры Москва
04 февраля 2024, 00:52
Россия объяснила МАГАТЭ минные заграждения на ЗАЭС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Постпредство России при международных организациях направило в Международное агентство по атомной энергии комментарий о минных заграждениях между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Сообщение об этом появилось в информационном циркуляре МАГАТЭ.

«Расположенные между внешним и внутренним периметрами ЗАЭС минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ», - сказано в документе.

В российском представительстве также уточнили, что доступ в эту «буферную» зону ограничен, а минирование необходимо для сдерживания потенциальных украинских диверсантов. С точки зрения российской стороны, это соответствует тезисам о ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС, которые в мае прошлого года озвучил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Принятые на станции меры защиты адекватны имеющимся угрозам», - пояснило постпредство.

Ранее Рафаэль Гросси заявил о сохраняющейся угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ, боевые действия порой происходят в непосредственной близости от станции.

Россия АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
03 февраля 2024, 23:06
Религиозный скандал вспыхнул в Испании из-за ЛГБТ-плаката Христа
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Испанских ультраконсерваторов возмутил плакат художника Салустиано Гарсии с Иисусом Христом, посвященный пасхальной неделе в Севилье. Они заявили, что «женоподобное» изображение оскорбляет католиков, сообщили издание The Associated Press.

Севильский художник изобразил Христа без тернового венца, страдающего лица и ран от распятия. В качестве модели он использовал своего сына Орасио. Это вызвало грандиозный религиозный скандал в Испании и критику в социальных сетях, причем некоторые пользователи стали публиковать непристойные замечания и даже мемы, высмеивающие изображение.

Плакат заказал и одобрил Генеральный совет братств, который организует шествия Страстной недели в преддверии Пасхи в Севилье, отметило издание. Мэр Севильи Хосе Луис Санс назвал полемику «искусственной», добавив, что ему нравится плакат.

По мнению лидера правящей социалистической партии Испании Хуана Эспадаса, плакат сочетает в себе «традиции и современность региона». Он также осудил его критиков за гомофобию и ненависть.

Спор вокруг ЛГБТ*-плаката еще остается открытым, подчеркнули журналисты.

По словам самого художника, его работа ничего революционного в себе не несет, а все использованные элементы он позаимствовал из сакрального искусства последних семи веков.

При этом в одном из своих интервью Гарсия в ответ на критику консерваторов, посчитавших изображение на плакате «женоподобным» или «гомоэротичным», не стал отрицать последнего.

Ранее Нижегородский суд арестовал девушку на пять суток з а сережки с радугой.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.

Скандалы Картины Художники ЛГБТ Испания Религия Запад Иисус Христос
03 февраля 2024, 19:16
Китай запустил в космос первый спутник с искусственным интеллектом
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Запущенная с космодрома в китайской провинции Гуандун ракета-носитель Smart Dragon-3 успешно вывела на орбиту девять спутников, в том числе космический аппарат с искусственным интеллектом. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Запуск состоялся в 11:06 по пекинскому времени (в 06:06 по московскому) в штатном режиме. Это третий успешный полет новой китайской ракеты-носителя.

Спутник с искусственным интеллектом получил название «Жунпяо». Работу аппарата поддерживает искусственный интеллект Synaesthesia Fusion, разработанный компанией Guoxing Aerospace Technology.

В ходе работы спутника на орбите специалисты проверят работу алгоритмов искусственного интеллекта в условиях невесомости, а также возможность создания удаленной платформы системы связи.

Впервые Китай провел запуск ракеты-носителя Smart Dragon-3 в декабре 2022 года. Тогда челнок вывел на орбиту сразу 14 спутников. Второй запуск провели через год.

В начале декабря прошлого года Китай первым в мире запустил ракету-носитель Zhuque 2 Y-3 , оснащенную кислородно-метановым двигателем. Двухступенчатый челнок вывел на орбиту коммерческие спутники HongHu, TianYi-33 и HongHu-2.

Искусственный интеллект Космические спутники Космос Китай

Новости по теме