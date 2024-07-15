15 июля 2024, 02:20

Демократы решили сменить тактику нападений на Трампа после неудавшегося покушения на него

Global Look Press
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После неудавшегося покушения на экс-президента Дональда Трампа демократы решили сменить предвыборную тактику и перенаправить «укусы» с личных на политические. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Штаб Байдена и демократы <…> изо всех сил старались определить, как скорректировать свои планы.<…> Ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках», - сообщил телеканал.

Также пересматривают планы реагирования на съезд Республиканской партии, который пройдет в понедельник. В партии демократов сомневаются, могут ли они на этой неделе словесно нападать на Трампа.

Покушение на Трампа предопределило победителя на президентских выборах, считает замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что если бывшего президента не убьют, то он выиграет выборы.

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15 июля 2024, 02:39
Небывалый ажиотаж вокруг мерча с символикой Трампа начался в Пенсильвании
Global Look Press
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Бум продаж товаров с символикой бывшего президента США Дональда Трампа отметили в городе Ростравер в Пенсильвании, который расположен недалеко от места покушения на политика. Об этом РИА «Новости» рассказал местный продавец.

В небольшом городке все желающие могут приобрести футболки, кепки, флаги и фотографии экс-президента. Американец отметил, что «никогда прежде не видел такого большого спроса».

«Поверить невозможно в то, что произошло после стрельбы», - сообщил продавец.

Мужчина добавил, что надо быть «истинным сторонником Трампа», чтобы в такую жару «стоять в очереди за кепкой».

После покушения на Трампа сторонники действующего главы Белого дома прекратили призывать его сняться с президентской гонки. Стало сложно вести публичные беседы о замене Джо Байдена как кандидата на выборах.

Фото США Стрельба Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 01:33
Используют шантаж. В Белоруссии рассказали, как Литва вербует граждан республики
РИА «Новости»
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Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы вербует белорусов, используя шантаж. Об этом заявил белорусский государственный телеканал ОНТ.

«Периодически со стороны литовских властей подается информация, что в Белоруссии вербуют, и даже захватывают литовских граждан. Но не приводятся никаких фактов», - сообщили в эфире телеканала.

На этом фоне рассказали про два случая, когда ДГБ Литвы завербовал белорусских граждан. В репортаже показали Александра Мирского, который когда-то был топ-менеджером в туристической отрасли и даже возглавлял Республиканский союз туристических организаций. Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии за госизмену.

Он рассказал, как приехал в Литву в 2015 году. Там его «жестко приняли» сотрудники ДГБ, проводили в гостиницу, где забрали телефон и начали долгую беседу.

«На этой беседе я подвергся шантажу, в том числе бизнесом, моей семьей и всем остальным. И я выбрал сотрудничество с этой организацией», - рассказал Мирский.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может атаковать Белоруссию. По его словам, киевский режим должен иметь возможность защитить себя.

Белоруссия Литва Международные отношения
15 июля 2024, 01:18
«Уже победил». Медведев прокомментировал покушение на Трампа
РИА «Новости»
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Лидер республиканцев Дональд Трамп фактически стал победителем президентской гонки в США после покушения на него.  Об этом на своей странице в соцсети Х написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Теперь он уже победил. Если его не убьют», - подчеркнул Медведев и проиллюстрировал пост фотографией Трампа.

По мнению военного эксперта и журналиста Юрия Подоляки, жизнь экс-президента США спасла счастливая случайность. В момент выстрела политик неожиданно резко повернул голову, и пуля, вместо того, чтобы попасть ему в затылок, лишь зацепила ухо. Ненавидевший республиканцев и лично Трампа стрелок совершил нападение 13 июля во время выступления кандидата в президенты на митинге своих сторонников в Пенсильвании. Его ликвидировали представители спецслужб.

Дмитрий Медведев Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 00:23
Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие от стрельбе на митинге Трампа
РИА «Новости»
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Два человека, которые пострадали во время стрельбы на митинге экс-главы Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании, чувствуют себя лучше. Об этом сообщил телеканал ABC News, сославшись на правоохранительные органы.

«Состояние двух человек, пострадавших в субботней перестрелке, улучшилось с критического до стабильного», - заявил источник журналистам.

По информации полицейских, из-за стрельбы пострадали двое мужчин 57 и 74 лет.

Покушение на кандидата в президенты произошло 14 июля. Во время митинга вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу. Одна из пуль задела Трампа, однако резкий поворот головы спас его от пули.

Жена политика Мелания обратилась к американцам с призывом к единению после покушения на ее супруга. По ее словам, покушавшийся на его жизнь стрелок - монстр. Женщина поблагодарила сотрудников спецслужб и полицейских за их работу.

Два человека, которые пострадали во время стрельбы на митинге экс-главы Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании, чувствуют себя лучше. Об этом сообщил телеканал ABC News , сославшись на правоохранительные органы.

Стрельба Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа

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