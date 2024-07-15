Демократы решили сменить тактику нападений на Трампа после неудавшегося покушения на него

«Штаб Байдена и демократы <…> изо всех сил старались определить, как скорректировать свои планы.<…> Ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках», - сообщил телеканал.

Также пересматривают планы реагирования на съезд Республиканской партии, который пройдет в понедельник. В партии демократов сомневаются, могут ли они на этой неделе словесно нападать на Трампа.

Покушение на Трампа предопределило победителя на президентских выборах, считает замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что если бывшего президента не убьют, то он выиграет выборы.