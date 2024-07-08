Демократы призвали Байдена отказаться от участия в выборах

Некоторые демократы в конгрессе призвали действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от участия в выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал CNN , ссылаясь на источники.

«Ряд членов палаты представителей от Демократической партии сказали лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису, что президенту Джо Байдену стоит выйти из президентской кампании», - отметили авторы материала.

Конгрессмены забеспокоились из-за возможного ущерба для демократов в случае, если Байден и дальше продолжит участвовать в президентской гонке. Они предположили, что ситуация может помешать партии получить большинство в палате представителей на следующих выборах.

Как заявили журналисты Washington Post , группа спонсоров Демократической партии готова выделить два миллиона долларов, если Байден выйдет из президентской гонки. При этом они не назвали конкретного кандидата на замену действующего главы государства.