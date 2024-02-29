Демократы договорились с республиканцами по шатдауну

Ведущим законодателям удалось прийти к соглашению о финансировании до сентября шести наименее спорных статей расходов, а именно сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, окружающей среды, объединенного проекта о торговле, науке и юстиции. Официальный текст выпустят к выходным и утвердят счета на следующей неделе, чтобы избежать шатдауна 8 марта.

Остальные меры на 2024 финансовый год, в том числе траты Пентагона, Министерства внутренней безопасности, Министерства труда, здравоохранения, социальных служб и образования, получат новый крайний срок - 22 марта. Если к этому времени их не утвердят, придется приостановить работу правительства.

Одним из самых спорных стал проект помощи Украине , Израилю, Тайваню и мер по обеспечению безопасности южной границы США. Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что без артиллерийских систем и средств ПВО его армия не справится.