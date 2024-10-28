28 октября 2024, 23:03

«Демократия, сэр, приехали». Захарова заявила, что Грузия в будущем может стать колонией США

РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя американского государственного департамента Мэттью Миллера о том, что Грузию ждут последствия, если она «не изменит курс». Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция - неоколониализм», - написала она.

Как отметили в Госдепартаменте, США постоянно призывали грузинское руководство отказаться от антидемократических настроев и «вернуться на евро-атлантический путь». Также Миллер отмечал, что в Америке не исключают, что Грузия столкнется с определенными последствиями, если не изменит направление.

До этого в Тбилиси устроили митинг против результатов парламентских выборов в стране. На акции протеста появилась президент Саломе Зурабишвили. Она отказалась принимать итоги и заявила, что голоса народа украли.

Грузия США Мария Захарова Протесты Митинги МИД РФ Парламентские выборы в Грузии
28 октября 2024, 22:52
«Политические подростки». Грузинской демократии нужно повзрослеть и определиться с будущим
Global Look Press
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Бывшие союзные республики можно сравнить с детьми, которые, взрослея, совершают определенные ошибки, рассказал 360.ru политолог Сергей Маркелов. По его мнению, именно в таком состоянии находится Грузия — страна должна определиться с моделями внешней политики и экономического развития, до чего пока дело не доходит.

Когда Грузия станет взрослой Политолог отметил - на каждом этапе развития молодых республик бывшего СССР есть определенные ошибки. Они свойственны на стадии взросления, как и для любого ребенка.

«Сидят грузинские политики и, естественно, в голове - пойдем налево или пойдем направо? И вот это - фундаментальная ошибка, политическая ошибка, психологическая ошибка в том смысле, что не надо смотреть налево-направо, смотрите туда, куда нужно вам, собирайте коллективный грузинский разум и выбирайте свой путь», - объяснил Маркелов.

По его словам, то самое «налево-направо» означает двигаться либо в сторону Запада, либо в сторону России.

«Поэтому они потерянные пока, они еще подростки политические, им нужно взрослыми стать», - добавил собеседник 360.ru.

Определиться с будущим Эксперт отметил, что Грузии, как и любому развивающемуся организму, необходимо взять на себя ответственность, выбрать свой путь развития и осознать, что он будет сложным, поэтому нужно быть готовым к трудностям.

«Вот это пока не хочется. Хочется „враг-друг“, вот это детское состояние, „свой-чужой“, „хорошо-плохо“, это же все детское, потому что у взрослого наоборот - 50 оттенков серого. Что такое зрелая политическая Грузия? Это когда игра в нюансах - когда я хочу быть самостоятельным политическим игроком, но при этом понимать, что я никогда не буду в тройке ведущих государств, но у меня есть право выбрать направление политической работы, направление экономического развития и так далее. Вот до этого пока в Грузии, к сожалению, не доходит», - подчеркнул Сергей Маркелов.

Он объяснил, что Западу в этой ситуации выгодно «мутить политическую воду». По его словам, любая уличная политическая игра лишь откладывает взрослость грузинской демократии. Из-за этого не может расти и развиваться, зато вечно ищет виноватых и совета.

«Детская инфантильная политика. Но я думаю, что Грузия - самодостаточная страна, там есть мощные политики, которые подведут это состояние, станут чуть более взрослыми и поймут, что рабочий парламент - это лучше, чем уличный парламент», - констатировал собеседник 360.ru.

В субботу в Грузии завершились парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия. Оппозиция итоги не признала - в понедельник в стране прошли акции протеста, которые поддержала президент Саломе Зурабишвили.

Оппозиция Парламентские выборы в Грузии
28 октября 2024, 22:24
«Голоса украли». Президент Грузии появился на митинге против итогов выборов в Тбилиси
РИА «Новости»
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на митинг против итогов парламентских выборов в Тбилиси. Об этом сообщило РИА «Новости».

По итогам голосования победу одержала правящая «Грузинская мечта». После оглашения результатов устроили акцию протеста у здания парламента.

«Все, кто тут, вы не проиграли выборы! Ваши голоса украли и попытались украсть ваше будущее, но право на это не имеет никто», - заявила Зурабишвили на митинге.

Она рассказала, что общалась с иностранными партнерами. Никто из них, по ее словам, «не признает эти выборы».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Саломе Зурабишвили является марионеткой , которая отказывается принимать итоги выборов. По его словам, в таких случаях грозит отстранение от должности и арест.

Грузия Протесты Митинги Аресты Выборы Парламентские выборы в Грузии
28 октября 2024, 19:06
В Британии опубликовали пугающие предсказания Ванги и Нострадамуса на 2025 год
Freepik
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Два знаменитых предсказателя — Нострадамус и Ванга — в разное время предрекли кровопролитную войну на 2025 год. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Два знаменитых предсказателя - Нострадамус и Ванга - в разное время предрекли кровопролитную войну на 2025 год. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По словам авторов публикации, Нострадамус писал о «жестоких войнах на землях Европы» и о «древней чуме», которая будет «хуже врагов».

Согласно предсказаниям болгарской ясновидящей, апокалипсис случится в 5079 году, однако до этого с 2025 года произойдет множество страшных событий. По данным издания, Ванга предсказала катастрофу на Чернобыльской АЭС, гибель принцессы Дианы и пандемию коронавируса.

Европа Войны
28 октября 2024, 09:26
«Хезболла» озвучила условие для прекращения огня с Израилем
Global Look Press
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Шиитское движение «Хезболла», базирующееся в Ливане, готово следовать положениям резолюции Совета безопасности ООН, которая предусматривает прекращение огня между Израилем и Ливаном. Однако это возможно только при условии, что Бейрут включат в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал LBC со ссылкой на источник.

Спикер парламента Ливана Набих Берри передал властям Катара и Египта предложение «Хезболлы». Условием согласия является обсуждение этого вопроса в Дохе наряду с темой прекращения огня в Газе.

«Египетско-катарская встреча состоится с ХАМАС, в то время как высокопоставленный катарский посланник по безопасности посетит Бейрут для обсуждения требований и проблем Ливана», -указали авторы материала.

В ходе переговоров по ситуации в секторе Газа, отметил источник канала, наметилось некоторое продвижение. Речь идет об обмене заложниками.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Глилот близ Тель-Авива. Огонь открыли по месту скопления живой силы ЦАХАЛ в поселении Мискафан на границе Ливана и Израиля.

Армия Израиля в свою сообщила о ликвидации преемника Насраллы - главы исполнительного совета ливанского движения Хашема Сафи ад-Дина.

Израиль Египет ООН Катар Ливан «Хезболла»

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