«Демократия по Санду», - заявила российский дипломат.

Ранее молдавский политик от оппозиционной партии «Шанс» Виктория Шапа пожаловалась на то , что ее несколько часов удерживали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Она также подчеркнула, что в аэропорту задерживают всех прилетевших из российской столицы.

В конце апреля в кишиневском аэропорту попытались задержать главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул , которая также вернулась из России.

Проведение дополнительных проверок россиян в аэропорту Кишинева - это вид «демократии» по представлениям президента Молдавии Майи Санду. Об этом в комментарии «Известиям» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.