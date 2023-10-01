Демократы захотели «обескровить Украину», отомстив России за победу Трампа в 2016 году
Американские демократы обвинили Россию в победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. В качестве мести левые захотели «обескровить Украину». Об этом заявил сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс в соцсети X.
До этого экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что американское руководство в значительной степени вовлечено в конфликт на Украине. Но глава страны Джо Байден не может разрешить ситуацию из-за своей некомпетентности. Политик призвал «немедленно прекратить» украинский кризис, так как из-за него гибнут сотни тысяч невинных людей.
Американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы США в 2016 году. Расследование этих якобы «попыток влияния» вел на протяжении двух лет экс-глава ФБР Роберт Мюллер. В результате американский Минюст в 2019 году обнародовал итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал отсутствие сговора Трампа с российскими властями.