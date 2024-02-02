Дело о якобы залетевшей из России ракете завели в Польше

«Военный отдел районной прокуратуры Люблина начал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом», - сказал Банна.

По словам правоохранителя, такое решение приняли в связи с угрозой жизни для населения Польши путем взрыва опасных веществ, находящихся военной крылатой ракете. Он добавил, что ее выпустили со стороны иностранного государства.

Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши утром 29 декабря. Военные страны подняли в небо самолеты для его перехвата, но не успели сбить.

Позже временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что российская сторона не будет давать объяснений по поводу залетевшей в воздушное пространство Польши ракеты, пока не появятся конкретные доказательства.