02 февраля 2024, 02:04

Дело о якобы залетевшей из России ракете завели в Польше

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Польская прокуратура возбудила уголовное дело о прилетевшем со стороны границы с Украиной неопознанном летающем объекте. Об этом сообщил представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна. Его процитировало Polskie Radio 24.

«Военный отдел районной прокуратуры Люблина начал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом», - сказал Банна.

По словам правоохранителя, такое решение приняли в связи с угрозой жизни для населения Польши путем взрыва опасных веществ, находящихся военной крылатой ракете. Он добавил, что ее выпустили со стороны иностранного государства.

Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши утром 29 декабря. Военные страны подняли в небо самолеты для его перехвата, но не успели сбить.

Позже временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что российская сторона не будет давать объяснений по поводу залетевшей в воздушное пространство Польши ракеты, пока не появятся конкретные доказательства.

Ракеты Россия Польша
02 февраля 2024, 01:36
«Плохая идея». В США предупредили о мести России за конфискацию валютных резервов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Конфискация российских золотовалютных резервов станет вызовом для всей финансовой системы Запада, так как снизит к ней доверие во всем мире. Об этом заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

По его словам, конфискация российских активов - это «плохая идея».

«На практике Москва <…> отомстит конфискацией американских и европейских активов», - предупредил эксперт.

Таким образом, США и их союзники лишатся вложений на территории России. При этом западная финансовая система покажется себя ненадежной и подтолкнет многие страны искать альтернативы.

Бэндоу также заявил, что Москва имеет полное право требовать компенсацию за расширение НАТО, которое осуществлялось вопреки международным соглашениям. Эксперт добавил, что Запад «разозлил» и «предал» Россию.

Ранее экономист и политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что конфискация российских активов приведет к краху глобальной финансовой системы.

США Санкции Россия Запад НАТО Москва
02 февраля 2024, 01:33
Анестезиолог уснул во время операции и потерял штаны
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Врач-анестезиолог заснул во время хирургической операции в одной из больниц Великобритании, причем так крепко, что даже не заметил упавших с него штанов. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Речь идет о 61-летнем докторе Томасе Хербсте, задремавшем вскоре после введения наркоза пациенту. Сон оказался настолько крепким, что коллеги с трудом его разбудили.

После пробуждения врач выпил чашку кофе и заявил, что готов продолжить работу. При этом после операции очевидцы увидели, что у него упали штаны, а Хербст в тот момент этого даже не заметил.

На медицинском трибунале врач сначала отрицал, что уснул. Потом согласился с тем, что «закрыл глаза» и «немного похрапывал», но в итоге признался, что за день до операции заполнял налоговую декларацию, поэтому был сильно измотан.

Это не первый случай, когда Хербст засыпал на работе. В 2020 году его даже заменили на операции другим анестезиологом, потому что так и не разбудили.

Медицинский трибунал на полгода отстранил врача от работы.

Великобритания Больницы Врачи Работа
02 февраля 2024, 01:13
Пашинян заявил об отказе продолжать военно-техническое сотрудничество с РФ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что республике нужны другие союзники, так как она больше не может выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией как прежде. Об этом он заявил в интервью Общественному радио Армении.

Глава правительства отметил, что им нужно понять, с кем они реально смогут поддерживать оборонные и военно-технические отношения.

«Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», - заявил Пашинян.

Он добавил, что республиканским властям нужно определиться, как они будут взаимодействовать с Ираном, Индией, США, Грузией, Францией и РФ, а также решить вопрос о нахождении в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ оставила Армению в самый решающий момент один на один со своими проблемами, подразумевая под этим ситуацию с Нагорным Карабахом.

Армения Военные Россия ОДКБ
01 февраля 2024, 21:41
Обещания властей успокоили бунтующих фермеров Франции
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Лидеры профсоюзов фермеров Франции призвали своих сторонников разблокировать дороги после выступления премьер-министра страны Габриэля Атталя с обещаниями поддержки агросектора, который находится в глубоком кризисе. Об этом сообщила газета La Tribune de Geneve.

С призывом о прекращении забастовки участников призвал ассоциации молодых фермеров Арно Гайо. Он подчеркнул, что если правительство не выполнит свои обещания, то аграрии выйдут снова.

В своем выступлении премьер-министр Франции Атталь объявил о приостановке реализации плана по сокращению использования пестицидов. Программа предусматривала двукратное сокращение химических удобрений к 2030 году.

Кроме того, правительство выделит 150 миллионов евро в виде субсидий фермерам для налоговой и социальной поддержки. В последующие годы деньги также продолжат выделять.

Также правительство объявило о повышении пороговых доходов фермеров, не попадающих под уплату налога. По мнению главы правительства, эта мера сохранит устойчивость сельского хозяйства и остановит утечку молодежи из аграрного сектора.

Французские фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа в конце прошлой недели. Они пригрозили полностью остановить поставки продовольствия в город. Причиной таких шагов стал кризис, с которым столкнулась отрасль из-за сокращения субсидий. Силовые структуры Франции перебросили на окраины столицы бронетехнику для остановки бунтующих аграриев.

Сельское хозяйство Кризис Франция

Новости по теме