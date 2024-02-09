09 февраля 2024, 08:59

«Дело Гитлера все еще живет». Путин — об аплодисментах в канадском парламенте

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Аплодисменты бывшему эсэсовцу в парламенте Канады стали свидетельством того, что нацистская идеология все еще присутствует на Западе. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он напомнил, что украинский президент стоя рукоплескал бывшему эсэсовцу в канадском парламенте. По мнению Путина, нацистскую идеологию следует выкорчевать до конца.

«Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы», - указал российский лидер.

Денацификация, о которой говорит Россия, является борьбой против тех, кто пытается сохранить нацистскую идеологию, объяснил глава государства. Он также отметил, что ситуация с приглашением украинского националиста в парламент Канады «замалчивается на Западе».

«Он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из украинских националистов, занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку», - подчеркнул Путин.

Ранее число интервью Путина Карлсону в соцсети Х посмотрели более 50 миллионов человек. Отметку «нравится» под публикацией поставили порядка 470 тысяч пользователей.

Канада Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 08:33
Более 50 млн человек посмотрели интервью Путина Карлсону в соцсети Х
Пресс-служба Кремля
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Более 50 миллионов человек посмотрели интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X (бывший Twitter). Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным почти на 08:00 по московскому времени, интервью репостнули свыше 150 тысяч интернет-пользователей. А отметку «нравится» поставили около 470 тысяч человек в Сети. При этом за час до этого видео с беседой журналиста с российским лидером набрало 40,5 миллиона просмотров.

Также интервью Путина Карлсону активно смотрят в YouTube. Там запись набрала уже более миллиона просмотров.

На сайте Кремля уже опубликовали полный текст интервью с российским лидером. Там же доступны видео и аудио и кадры к материалу.

Масштабное интервью с президентом России Такер Карлсон записал 6 февраля. Для этого американский журналист специально приехал в Москву. Он провел около пяти часов в Кремле. После интервью Карлсон сделал вывод , что отношение Запада к России ранило Путина.

Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 08:00
«Лучше послушаю Путина». Полное оговорок выступление Байдена шокировало американцев
Пресс-служба Кремля
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Пользователи соцсети Х из США заявили, что предпочли бы послушать интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, а не пестрящее оговорками внезапное выступление своего лидера Джо Байдена в Белом доме. Публикация в президентском аккаунте спровоцировала бурную реакцию.

Американцы назвали речь Байдена «катастрофой» и призвали его «уйти уже из любви ко всему святому». Кроме того, пользователи предположили, что это выступление - попытка отвлечь жителей США от интервью с президентом России.

«Почему вы произносите эту неожиданную речь одновременно с публикацией интервью Путина?» - спросил один из комментаторов.

«Очевидно, что это отвлечение от интервью Путина с Такером Карлсоном», - ответил другой.

«Нет, я лучше послушаю Путина», - резюмировал третий.

Обращение Байдена к американцам было посвящено докладу спецпрокурора Роберта Гура, который написал об отношении президента к секретным документам. Разумеется, сразу же после заявления о том, что у него все в порядке с памятью, американский президент оговорился , назвав лидера Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси главой Мексики.

США Владимир Путин Джо Байден Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 05:56
Польша «с руки клюет у немцев», но ограничила поток газа в Германию — Путин
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Польша «с руки клюет у немцев», но ограничила газопровод «Ямал — Европа», благодаря которому в Германию можно поставлять много газа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Есть еще один маршрут через Польшу, „Ямал - Европа“ называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды - Германия», - заявил президент.

Также Путин заявил, что экономическая обстановка внутри США осталась стабильной , несмотря на все трудности. При этом руководству государства важно изменить свой подход к некоторым процессам. В качестве примера российский лидер назвал развитие Индонезии с населением 600 миллионов человек. По его словам, страна скоро войдет в число ведущих экономик мира.

В интервью Владимир Путин отметил, что американская сторона сама себе наносит ущерб в попытках ограничить сотрудничество с Китаем. Президент призвал хорошо думать перед тем, как вводить санкции.

Польша «с руки клюет у немцев», но ограничила газопровод «Ямал - Европа», благодаря которому в Германию можно поставлять много газа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

Германия Газ Европа Владимир Путин Польша
09 февраля 2024, 05:20
Снова оконфузился. Байден грубо оговорился, отвечая на критику своих умственных способностей
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден ответил на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти во время выступления перед нацией. Трансляцию с его речью вел Белый дом на YouTube-канале.

«Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги», - сказал он.

Байдена сильно возмутили слова Гура о том, что президент не помнит дату смерти своего сына. Глава Штатов задался вопросом, как прокурор «смел поднимать эту тему».

При этом в своей речи президент США в очередной раз ошибся и назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.

Ранее спецпрокурор Роберт Гур закончил разбирательство по делу о неподобающем хранении секретных материалов Байденом. Сам глава Штатов не согласился с обвинениями прокурора и заявил, что не нарушал закон.

Лидер Америки неоднократно попадал в конфуз перед публикой. Ранее он назвал председателя КНР Си Цзиньпина именем умершего китайского политика.

США Белый дом в США Джо Байден

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