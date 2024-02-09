Он напомнил, что украинский президент стоя рукоплескал бывшему эсэсовцу в канадском парламенте. По мнению Путина, нацистскую идеологию следует выкорчевать до конца.

«Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы», - указал российский лидер.

Денацификация, о которой говорит Россия, является борьбой против тех, кто пытается сохранить нацистскую идеологию, объяснил глава государства. Он также отметил, что ситуация с приглашением украинского националиста в парламент Канады «замалчивается на Западе».

«Он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из украинских националистов, занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку», - подчеркнул Путин.

Ранее число интервью Путина Карлсону в соцсети Х посмотрели более 50 миллионов человек. Отметку «нравится» под публикацией поставили порядка 470 тысяч пользователей.