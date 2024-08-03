«Деликатная дилемма». Бербок высказалась об обмене заключенными

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Она заявила, что «никому в федеральном правительстве это решение не далось легко», имея в виду освобождение россиянина, известного как Вадим Красиков.

Ранее канцлер страны Олаф Шольц признался , что освободил Красикова только по личной просьбе президента США Джо Байдена.

Россиянин получил пожизненный срок в Германии в 2019 году за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого Россия неоднократно требовала выдать по обвинению в терроризме.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед процедурой обмена помиловал немецкого наемника Рико Кригера , которого должны были казнить.