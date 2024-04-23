Делегатов съезда «Победа» без объяснений заблокировали в аэропорту Кишинева

«Задержали ту группу, которая из Москвы прилетела, но остальные [пассажиры] тоже стоят. Там полный коридор уже. <…> Вернуться в родную страну и не иметь возможности попасть домой, уже верх цинизма», - сказала она.

По словам депутата, пограничники не смогли объяснить причину задержки на пункте пропуска. Ирина Лозован сообщила, что одни сотрудники заявили о технических неполадках, другие - о чьем-то приказе. Собеседница издания сообщила, что одна женщина в очереди почувствовала недомогание.

В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских оппозиционеров и общественников, в том числе представителей партий «Шанс», «Шор», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Его участники выступили за интеграцию Молдавии в ЕАЭС и создали предвыборный блок «Победа». Одна из участниц мероприятия, глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что блок выдвинет на президентские выборы своего кандидата.