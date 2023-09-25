Делегация США совершит визит в Армению

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По данным источника, в состав делегации войдут помощник госсекретаря США Юри Ким и глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

«Поездка Юри Кима и Саманты Пауэр станет первым визитом высокопоставленных чиновников из США в Армению после прекращения огня», - отметили в публикации.

Армия Азербайджана 19 сентября объявила о проведении в Нагорном Карабахе военной операции, назвав ее восстановлением конституционного строя в стране.

Власти Армении расценили эти мероприятия как акт агрессии и заявили, что в регионе нет ее подразделений. Спустя сутки при участии российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня при условии разоружения армянских формирований и вывода тяжелой техники.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за ситуацию в Карабахе на российских миротворцев.

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