Делегация США совершит визит в Армению
Официальная делегация США в понедельник, 25 сентября, посетит Армению. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным источника, в состав делегации войдут помощник госсекретаря США Юри Ким и глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
«Поездка Юри Кима и Саманты Пауэр станет первым визитом высокопоставленных чиновников из США в Армению после прекращения огня», - отметили в публикации.
Армия Азербайджана 19 сентября объявила о проведении в Нагорном Карабахе военной операции, назвав ее восстановлением конституционного строя в стране.
Власти Армении расценили эти мероприятия как акт агрессии и заявили, что в регионе нет ее подразделений. Спустя сутки при участии российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня при условии разоружения армянских формирований и вывода тяжелой техники.
После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за ситуацию в Карабахе на российских миротворцев.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.