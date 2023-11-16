Делегация России прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС

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«Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно», - сказал Оверчук.

Вице-премьер выразил надежду, что мероприятие останется сугубо экономическим, несмотря на попытки его политизировать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона показала готовность вести прагматичный неформальный диалог с РФ за кулисами саммита АТЭС. До этого США передали приглашения на мероприятие всем участникам, включая российскую сторону.

Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. По словам посла по особым поручениям российского министерства иностранных дел, Америка не пригласила президента РФ Владимира Путина.