Делегация России прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС
Российская делегация во главе с зампредседателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило посольство России в США.
«Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно», - сказал Оверчук.
Вице-премьер выразил надежду, что мероприятие останется сугубо экономическим, несмотря на попытки его политизировать.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона показала готовность вести прагматичный неформальный диалог с РФ за кулисами саммита АТЭС. До этого США передали приглашения на мероприятие всем участникам, включая российскую сторону.
Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. По словам посла по особым поручениям российского министерства иностранных дел, Америка не пригласила президента РФ Владимира Путина.