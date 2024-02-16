16 февраля 2024, 04:45

Делегация из Эквадора посетит Москву из-за ситуации с бананами

Freepik
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Делегация из Эквадора планирует посетить Москву, чтобы обсудить проблемы, возникшие вокруг поставок бананов в Россию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей МИД Эквадора

Латиноамериканские дипломаты отметили, что планируют разрешить ситуацию, возникшую еще полгода назад.

«Эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами», - сообщило ведомство.

В начале февраля Россельхознадзор попросил Минсельхоз Эквадора приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров из-за обнаружения в их продукции многоядной мухи-горбатки, которая является опасным карантинным объектом - переносчицей холеры.

Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Сонсолес Гарсиа с этим не согласилась. Она заявила, компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.

Это не единственная проблема, которая беспокоит Россельхознадзор. Ранее специалисты ведомства заявили о поставке в Россию зараженных роз из Эквадора и Нидерландов , причем нарушения приобрели системный характер.

Дипломатия Россия Москва Эквадор
16 февраля 2024, 03:48
Парламент Греции узаконил однополые браки
РИА «Новости»
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Парламент Греции одобрил закон об однополых браках. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в голосовании приняли участие 254 депутата. 176 из них выступили за принятие закона, 76 - против, двое воздержались.

Всего в греческом парламенте 300 депутатов и девять фракций. Против принятия закона выступили четыре из них: Коммунистическая партия Греции, «Греческое решение» и «Ники» (правые), а также ультраправый блок «Спартиаты».

С 1 января 2024 года однополые браки можно заключать в Эстонии. Согласно поправкам в закон о семье, брак в этой стране заключается между двумя физическими лицами (не обязательно мужчиной и женщиной). В ЗАГСах страны даже появились новые бланки, на которых слова «мужчина» и «женщина» заменили на «первый брачующийся» и «второй брачующийся». Кроме того, ЛГБТ-парам в Эстонии разрешили усыновлять детей.

Законы Женщины Депутаты Греция Мужчины Брак
16 февраля 2024, 03:04
Полиция раскрыла жестокое убийство З0‐летней давности на Бейкер-стрит
РИА «Новости»
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Полицейские в Лондоне раскрыли убийство, совершенное 30 лет назад на улице Бейкер-стрит. Жертвой преступления стала проститутка, сообщила газета Daily Telegraph.

В августе 1994 года Неизвестный нанес более 140 ножевых ранений проститутке Марине Коппель в ее съемной квартире. У следователей были улики в виде волоса на кольце жертвы и кровавого отпечатка, но тогда еще не было необходимых технологий для анализа ДНК.

Эксперты провели исследования в 2022 году. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, во время убийства ему был 21 год. Ему предъявили обвинение в 2023 году.

Установлено, что во время нападения обвиняемый заставил погибшую назвать свой пин-код, после этого он снял все деньги с ее банковской карты. На суде Патель не признавал факт убийства. Присяжные признали его виновным.

Также в Карелии спустя 26 лет установили причастность 14-летнего подростка к убийству, писал RT.

От его рук погибла женщина.

Лондон Убийства Полиция
16 февраля 2024, 00:23
Пассажирку с расстройством желудка сняли с самолета за частые походы в туалет
Викимедиа
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Сотрудники авиакомпании Westjet сняли с рейса из Мексики пассажирку из Канады, которая планировала вернуться домой. Женщина поднялась на борт с расстройством желудка и еще до окончания посадки несколько раз посетила туалет. Такое поведение пассажирки не понравилось экипажу ее попросили сойти. Об этом сообщило издание Complex.

Сама пассажирка призналась, что знала о своем состоянии, но приняла большое количество лекарств и считала, что неприятности в полете ее не настигнут. Она добавила, что представители перевозчика отказались оплатить ей такси до отеля, а также перебронировать билет на другой рейс.

«Руководитель представительства Westjet вызвал охранника, чтобы запугать меня, но когда я разрыдалась, то пришедший мужчина понял, что начальник тот еще засранец» - заявила пассажирка.

Свою историю после возвращения домой она опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter) и посоветовала читателям отказаться от полетов, если у них есть проблемы с желудком.

Первый же комментатор написал, что «засранцем» оказался совсем не руководитель представительства перевозчика. Многие также поинтересовались, сколько раз нужно посетить туалет на борту, чтобы заработать высадку с рейса.

Среди читателей пассажирки оказалась профессиональная стюардесса, которая пояснила, что экипаж сделал все правильно.

«Ваше заболевание могло передаваться воздушно-капельным путем, что опасно для пассажиров. Кроме того, туалеты предназначены для всех летящих, а не для одного человека», - написала она.

Другие пользователи также не стали сочувствовать высаженной пассажирке. Они отметили, что она сама могла последовать своему совету и, зная о своем состоянии, могла отказаться от полета без скандала.

Представителям авиакомпаний в аэропортах всего мира часто приходится разбираться с пассажирами, среди которых бывают агрессивные. В начале этой недели опоздавший на посадку на рейс в Пермь мужчина разбил стойкой ограждения стекло представительства авиакомпании «Победа». От разлетевшихся осколков никто не пострадал. Буяна задержали сотрудники полиции и завели против него дело за уничтожение чужого имущества.

Самолеты Авиакомпании
16 февраля 2024, 00:19
Путина попросили «держаться подальше» от выборов в США
РИА «Новости»
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Президенту России Владимиру Путину лучше «держаться подальше» от американских выборов после его высказываний о президенте страны Джо Байдене. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Тему интервью Путина подняли во время брифинга. Один их журналистов попросил чиновника прокомментировать слова президента России, который назвал Байдена прогнозируемым человеком.

В ответ Кирби заявил, что администрация США противостоит России во всем мире.

«Господину Путину следует держаться от наших выборов подальше», - резюмировал он.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства отметил, что Россия будет работать с любым лидером США, которого выберет американский народ, писал RT. Путин добавил, что Россия готова работать с любым американским лидером, которому окажет доверие народ.

США Россия Владимир Путин

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