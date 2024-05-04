Делегация ХАМАС прибудет в Каир для переговоров по сектору Газа

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«Египет примет делегацию движения ХАМАС, которая прибудет в Каир для обсуждения развития ситуации с перемирием в секторе Газа», - заявили журналистам.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные еврейского государства проведут операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. По его словам, оттуда эвакуируют мирных жителей, чтобы «сосредоточиться на террористах». Израильские бойцы запланировали уничтожить оставшиеся там батальоны ХАМАС.

Он также отметил, что ЦАХАЛ - армия Израиля - намерен достичь «всех целей войны», в том числе возвращения похищенных.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что американский госсекретарь Энтони Блинкен призвал руководство ХАМАС быстрее принять решение об условиях временного прекращения огня, поставленных со стороны Израиля. Он отметил, что израильская сторона была «необычайно щедра».