«Декларация полумер». Запад ослабил поддержку Украины

По его словам, смену дискурса западных политиков можно увидеть на протяжении нескольких последних недель.

«От позиции полной поддержки киевского режима они уходят в декларации полумер. На Западе понимают, что поддержка Украины - проигрышная стратегия, весь арсенал НАТО не может принести киевскому режиму победу на поле боя. Российская армия показала свою эффективность, что натовские аналитики недооценили», - сказал Колчин.

Политолог отметил, что западные государства, в том числе США и Германия, находятся в среде внутренних дискуссий о поддержке Украины, но не смогут отказаться от нее одномоментно.

«В связи с этим поддержка Киева будет идти медленно и планомерно. Западу все меньше интересна Украина, а затягивание конфликта не идет на пользу Европе и США», - добавил он.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус подчеркивал, что страна помогла Украине больше остальных, но союзницей ей не стала. По его словам, немецкая промышленность не в состоянии удовлетворить все потребности ВСУ, писал RT.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер также отмечал, что у Белого дома практически кончились возможности для поддержки Украины.