«Декларация полумер». Запад ослабил поддержку Украины
Западные страны начали терять интерес к Украине, а объемы финансовой и политической поддержки серьезно сокращаются. Политолог Петр Колчин в беседе с «360» отметил, что Запад сделал шаг к «декларации полумер».
По его словам, смену дискурса западных политиков можно увидеть на протяжении нескольких последних недель.
«От позиции полной поддержки киевского режима они уходят в декларации полумер. На Западе понимают, что поддержка Украины - проигрышная стратегия, весь арсенал НАТО не может принести киевскому режиму победу на поле боя. Российская армия показала свою эффективность, что натовские аналитики недооценили», - сказал Колчин.
Политолог отметил, что западные государства, в том числе США и Германия, находятся в среде внутренних дискуссий о поддержке Украины, но не смогут отказаться от нее одномоментно.
«В связи с этим поддержка Киева будет идти медленно и планомерно. Западу все меньше интересна Украина, а затягивание конфликта не идет на пользу Европе и США», - добавил он.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус подчеркивал, что страна помогла Украине больше остальных, но союзницей ей не стала. По его словам, немецкая промышленность не в состоянии удовлетворить все потребности ВСУ, писал RT.
Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер также отмечал, что у Белого дома практически кончились возможности для поддержки Украины.