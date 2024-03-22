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«Что касается всей ситуации вокруг „исчезновения“ монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического „дефицита честности“ политического и медийного классов официального Лондона», - подчеркнули в ведомстве.

Вместо купирования дезинформация британское правительство и королевский дом предпочли не только уйти от прямых ответов, но и поучаствовать в тиражировании фейковых материалов в отношении здоровья принцессы Уэльской, констатировали в министерстве.

Кенсингтонский дворец 17 января сообщил, что Миддлтон перенесла плановую операцию. Причины не уточнили, отметив, что принцесса пожелала, чтобы ее личная медицинская информация осталась конфиденциальной.

По данным британских СМИ, сотрудники лондонской больницы пытались получить доступ к сведениям. После этого руководство медучреждения запустило расследование.