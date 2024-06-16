Дебаты Байдена и Трампа впервые за полвека пройдут без зрителей
Дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда трампа пройдут 27 июня в городе Атланта. Организаторы введут жесткие правила и отключат микрофоны всех, кроме выступающего. Об этом сообщил телеканал CNN.
Выступления будут проводиться с трибуны, а первого оратора определят с помощью подбрасывания монетки.
«Во время дебатов все микрофоны будут отключены, за исключением микрофона того кандидата, чья очередь говорить», - подчеркнуло издание.
Трампу и Байдену не разрешат проносить с собой ранее заготовленные тексты и шпаргалки, но им предоставят ручку, бумагу и бутылку воды. По данным канала, длительность мероприятия составит 1,5 часа с двумя перерывами на рекламу. Впервые с 1976 года на теледебатах не будет массовки, добавили в издании.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп заручился поддержкой американцев-миллиардеров. По информации издания, «видные деятели американского бизнеса» стали сторонниками республиканца после обвинительного приговора по делу о подлоге финансовой отчетности.