«Даже пытаться не буду». Байден не решился произнести слово с телесуфлера на форуме АТЭС

«В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду», - заявил он.

Перед этим глава Штатов все-таки решился прочитать слово, но запутался уже на первом слоге. После ошибки американского президента зал рассмеялся.

Тема конфузов Байдена давно распространилась в США. Президент Америки неоднократно ошибался на публике и вызывал смех у зрителей. Ранее Байден перепутал себя с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. На встрече с политиком лидер назвал его «Джо».

Еще один курьез случился в Финляндии. Перед тем, как покинуть страну американский президент встретился с сотрудниками посольства и их родными. У одной женщины на руках была маленькая девочка, которую Байден попытался укусить. В итоге ребенок смутился.