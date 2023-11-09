«Пока даже намеков не было, но мы всегда готовы», - сказал Ушаков.

О том, что Запад обсуждает с руководством Украины возможные мирные переговоры с Россией, в начале ноября сообщил NBC. По информации источника телеканала, чиновники из США и Европы стали поднимать эту тему с украинскими властями «Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», - указал собеседник NBC.

В Киеве никаких заявлений о возможных переговорах с российской стороны не делают.

Президент страны Владимир Зеленский , напротив, успел заверить, что ВСУ будут продолжать наступления, пусть пока у них и не было успехов на поле боя. Причина этого в том, Запад не предоставил стране нужного объема вооружений, указал он.