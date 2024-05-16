16 мая 2024, 14:28

«Давление не сработало». Эксперт — о заявлении России и КНР об углублении отношений

Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после переговоров подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это говорит о том, что давление Запада не сработало, рассказал 360.ru политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Заявление носит политический характер. Оно доказывает, что Россия и Китай остаются союзниками, несмотря на то давление, которое оказывают на нас. Несмотря на те угрозы, которые используют против китайцев. Сейчас китайцев очень уговаривают, давят: „Не будьте союзниками России“. Вот заявление показывает - давление не сработало», - подчеркнул эксперт.

По его словам, в партнерство входит экономическое, транспортно-логистическое и военно-техническое взаимодействие.

«Индия или Китай проложат окончательную стабильную дорогу для своих товаров на запад континента. И многие политические процессы, которые сейчас идут, в том числе и войны, идут именно для того, чтобы замедлить или ускорить строительство своего транспортного коридора», - отметил Журавлев.

В будущем Россия и Китай могут начать новые громкие проекты.

«Россия чем еще хороша для Китая - мы прекрасная точка для вложения капитала. Сейчас в мире очень мало мест, где вложение капитала было бы рентабельно. Сейчас все играют на заемные деньги, а, значит, всем нужна не просто прибыль, а прибыль выше процента по займу. А таких, которые дают выше процента по займу, очень мало», - объяснил политолог.

Запад негативно отреагирует на подписание российско-китайского заявления. Позитивной реакции стоит ждать от Вьетнама, Индии, БРИКС и Глобального Юга в целом.

Россия и Китай смогли выстроить прочные отношения , основанные на взаимном уважении. Сотрудничество двух государств вышло на беспрецедентно высокий уровень, заявил Путин.

Отношения Россия Запад Китай
16 мая 2024, 14:58
Арест схваченного в Нагорном Карабахе Варданяна вновь продлили
РИА «Новости»
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Бизнесмен, бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян проведет в СИЗО еще пять месяцев. Суд в Азербайджане продлил арест, сообщила РБК его российский адвокат Виктория Бурковская.

Варданяна схватили в сентябре 2023 года при попытке выехать в Армению. Его арест продлили в январе на четыре месяца, а теперь - еще на пять. Бурковская заявила о необоснованности решения суда.

«Как представители защиты мы считаем это решение незаконным и необоснованным», - сказала она.

Следователь, по словам Бурковской, оба раза заявлял, что расследование не успели завершить. Адвокат сообщила, что по Уголовно-процессуальному кодексу Азербайджана заседание суда смогут назначить еще через шесть-девять месяцев, а, значит, Варданян проведет в изоляторе больше года.

Его обвинили в финансировании терроризма, пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. В апреле Варданяну разрешили позвонить родным. Он пожаловался на изоляцию и отсутствие медпомощи.

Задержания Аресты Нагорный Карабах Азербайджан
16 мая 2024, 14:32
Китай поддержал Россию в вопросах обеспечения суверенитета
РИА «Новости»
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Китайская сторона поддерживает Россию в ее усилиях по обеспечению суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом указали в совместном заявлении КНР и РФ об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху по случаю 75-летия дипломатических отношений двух государств. Текст опубликовали на сайте Кремля.

«Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности», - указали в совместном заявлении.

Также в Китае заявили, что выступают против вмешательства других стран во внутренние дела России. Президент Владимир Путин прибыл в Пекин. Там он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином , встретился с премьером Госсовета республики Ли Цяном.

Кремль Отношения Россия Китай
16 мая 2024, 13:29
Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства рассказал о подписанном Совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, в рамках соглашения поставлены новые задачи и долгосрочные ориентиры развития связей России и Китая. Документ приурочили к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. За эти годы связи России и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень.

«Они выстраиваются на прочной основе добрососедства, равноправия, взаимного уважения и поддержки. Именно такой стратегический курс отвечает коренным интересам народов России и Китая», - резюмировал Путин.

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР с Россией стали эталонными. Взаимодействие стран основано на добрососедстве и доверии, уточнил он.

Кремль Отношения Россия Владимир Путин Китай
16 мая 2024, 13:04
«Вышла буря». Словакия оказалась на пороге гражданской войны
Global Look Press
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Словакия практически вышла на порог гражданской войны. Примером тому стало покушение на премьера страны Роберта Фицо, которое было политически мотивированным. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, сообщило издание Novinky.cz.

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно», - призвал он.

Министр уточнил, что подозреваемый в нападении признался, что действовал из политических побуждений. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов.

Покушение на словацкого премьера произошло15 мая в городе Гандлова. После заседания правительства в политика в упор выстелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Ц. из города Левице. Напавшему уже предъявили обвинение , злоумышленнику грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Покушение на премьера могло быть связано с его позицией по некоторым международным проблемам. Из-за этого его излишне демонизировали в СМИ.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал нападение на премьера Словакии сущностью русофобской Европы. Фицо - один из немногих, кто не потерял связь с реальностью, он просто прагматик и нерусофоб.

Премьеры Европа Россия Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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