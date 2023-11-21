Давка при наборе в африканскую армию унесла жизни почти 40 человек

«В ночь с понедельника на вторник на стадионе „Орнано“ произошла трагедия. По предварительной информации экстренных служб, погибли 37 человек и еще многие пострадали. Мы создали кризисный штаб под руководством главы правительства», - написал он.

Местное издание BrazzaNews уточнило, что на стадионе проходили мероприятия по набору новобранцев в регулярные войска страны. В какой-то момент произошла давка среди молодых кандидатов, которые прибыли к пункту отбора первыми, чтобы поскорее подать заявление на поступление на службу.

В сентябре в ряде СМИ появилась информация, что в Конго произошел государственный переворот, но власти республики выступили с ее опровержением, отмечал RT.