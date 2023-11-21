21 ноября 2023, 18:24

Давка при наборе в африканскую армию унесла жизни почти 40 человек

Википедия
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Смертельная давка произошла на стадионе в столице Республики Конго Браззавиле, погибли 37 человек. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил министр по делам СМИ и коммуникаций Тьерри Мунгалла.

«В ночь с понедельника на вторник на стадионе „Орнано“ произошла трагедия. По предварительной информации экстренных служб, погибли 37 человек и еще многие пострадали. Мы создали кризисный штаб под руководством главы правительства», - написал он.

Местное издание BrazzaNews уточнило, что на стадионе проходили мероприятия по набору новобранцев в регулярные войска страны. В какой-то момент произошла давка среди молодых кандидатов, которые прибыли к пункту отбора первыми, чтобы поскорее подать заявление на поступление на службу.

В сентябре в ряде СМИ появилась информация, что в Конго произошел государственный переворот, но власти республики выступили с ее опровержением, отмечал RT.

Африка Военные
21 ноября 2023, 18:15
Запущенная КНДР ракета могла нести разведывательный спутник
Global Look Press
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КНДР осуществила запуск ракеты. Предположительно, она несла первый разведывательный спутник, сообщили в пресс-службе Береговой охраны Японии.

Японские военные обнаружили северокорейскую ракету после срабатывания сигналов системы оповещения J-Alert. Жителям южной префектуры Окинава рекомендовали укрыться в зданиях или под землей во избежание травм из-за падения обломков.

Позже J-Alert указала, что ракета КНДР покинула воздушное пространство Японии. Эвакуацию людей в Окинаве отменили.

При этом агентство Yonhap , ссылаясь на военных Южной Кореи, сообщило, что запуск спутника стал третьей попыткой КНДР.

«Северная Корея запустила в южном направлении то, что называет военным разведывательным спутником», - указали в публикации.

До этого республика уведомляла Береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря.

Ранее генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно выразил опасения насчет разработки в Северной Корее твердотопливной ракеты. По его словам, данная ситуация может привести к повышению возможностей неожиданного удара.

Ракеты Северная Корея Япония Южная Корея КНДР
21 ноября 2023, 17:02
Путин объяснил необходимость гуманитарных пауз в секторе Газа
Global Look Press
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Необходимо устраивать гуманитарные паузы в секторе Газа, чтобы освобождать заложников и вывозить мирных жителей. На это указал президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС по проблеме палестино-израильского конфликта.

«Такие гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня, необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан», - отметил глава государства.

На саммите Путин сообщил, что гибель тысяч людей, страдания детей и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают у него глубочайшую обеспокоенность. По словам президента, особые чувства испытываешь, когда видишь, как детям делают операции без наркоза.

Глава государства призвал объединить мировые усилия, чтобы прекратить палестино-израильский конфликт.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. Глава МИД призвал срочно решать гуманитарные проблемы, из-за которых страдают мирные жители.

Россия Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины БРИКС Ближний Восток
21 ноября 2023, 16:48
Путин поблагодарил Египет за помощь в возвращении россиян из Газы
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин выразил признательность египетскому коллеге Абдул-Фаттаху Халилу Ас-Сиси за помощь в возвращении россиян с территории сектора Газа. Об этом он заявил на внеочередном саммите БРИКС.

«Не могу еще раз не выразить большую признательность президенту Сиси и всем египетским коллегам за помощь в решении многих непростых вопросов при приеме и отправке на родину россиян, выбравшихся из зоны конфликта», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что в настоящее время актуальной задачей остается достижение устойчивого и долгосрочного перемирия.

«Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств, расширения зоны конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что попытки США единолично разрешить израильско-палестинский конфликт провалились. Также он подчеркнул, что Россия всегда придерживалась четкой и последовательной позиции в урегулировании ситуации, сообщал RT.

МИД России отмечал, что из анклава удалось вывезти уже более 500 человек. Остальных соотечественников вывезут в ближайшие дни.

Египет Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины
21 ноября 2023, 16:38
Путин указал на неспособность США разрешить конфликт Израиля и Палестины
РИА «Новости»
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История продемонстрировала нежизнеспособность попыток США в единоличном порядке разрешить конфликт между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС.

«США неспособны разрешить этот конфликт единолично. История это показала», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда придерживалась неконъюнктурной и последовательной позиции по палестино-израильскому урегулированию.

«Важно не допустить расширения этого конфликта», - добавил Путин.

Российский лидер также выразил глубочайшую обеспокоенность в связи с непростой гуманитарной обстановкой в секторе Газа.

«Массовое изгнание мирного населения, гибель тысяч людей, умирают дети, все это вызывает обеспокоенность», - подчеркнул он.

Согласно последней информации, после эскалации ситуации 7 октября на территории анклава погибли более 13 тысяч человек.

США Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины

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