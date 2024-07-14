14 июля 2024, 20:46

«Давайте воссоединимся». Жена Трампа выступила с обращением к американцам

РИА «Новости»
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Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания обратилась к согражданам с призывом к единению после покушения на ее мужа. Такой призыв она опубликовала на своей странице в соцсети X.

«Рассвет снова настал. Давайте воссоединимся. Сейчас», - написала она.

Также она назвала монстром покушавшегося на жизнь Трампа стрелка, поделилась своими переживаниями в момент происшествия и поблагодарила сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за их работу.

Ранее полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон заявил, что причиной просчета американских спецслужб, допустивших покушение на Трампа, стала их излишняя политизированность.

Покушение на лидера республиканцев совершил 20-летний мужчина во время митинга сторонников Трампа в Пенсильвании. В результате нападения погиб 50-летний мужчина.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 20:04
Пытался защитить семью. Стала известна личность погибшего мужчины при покушении на Трампа
Global Look Press
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Во время стрельбы на митинге в поддержку кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа погиб 50-летний мужчина. Об этом на пресс-конференции, которую вел телеканал CNN, сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Во время стрельбы на митинге в поддержку кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа погиб 50-летний мужчина. Об этом на пресс-конференции, которую вел телеканал CNN , сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

По его словам, погибший пытался «защитить свою семью». Политик также призвал американские власти «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики».

По мнению полковника морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсона, правоохранители упустили подготовку к покушению на Трампа. Он выразил мнение, что американская разведка слишком политизирована и не готова к подобным вызовам.

Покушение на Трампа совершили 13 июля. Стрелок попал экс-президенту США в ухо, сотрудники спецслужб ликвидировали нападавшего.

США Убийства Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 19:47
Американский военный назвал причину провала силовиков на митинге Трампа
Unsplash
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Американское разведсообщество слишком сосредоточилось на политике. Это могло стать причиной того, что правоохранители упустили подготовку к покушению на экс-президента США Дональда Трампа, рассказал РИА «Новости» полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон.

«Разведсообщество раздувало истерию об угрозе „правого крыла“. Могли ли они упустить это из-за своей любви к политическим ярлыкам?» - задался вопросом военный.

СМИ в Соединенных Штатах поощряют поляризацию общества, которая ведет к насилию. Американская разведка слишком политизирована, что увеличивает риски упустить подобные инциденты в будущем, считает полковник.

Покушение на Трампа совершили 13 июля. Попадание пули было практически неизбежным, но политика спас резкий поворот головы. В итоге пуля прошла по касательной и задела ухо Трампа.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 19:42
Вел себя подозрительно. Полиция обращала внимание на стрелка в Трампа до покушения
РИА «Новости»
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Сотрудники безопасности обратили внимание на странное поведение мужчины, который выстрелил в Дональда Трампа, еще до начала выступления экс-президента на митинге. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил телеканал CNN.

«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был [замечен] <…> правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», - отметили авторы сообщения.

По данным телеканала, информацию о нем предали по радио агентам секретной службы.

По мнению военного эксперта и журналиста Юрия Подоляки, Трампа от смерти спас случай. Практически одновременно с выстрелом политик резко повернул голову, и в результате пуля задела лишь его ухо.

США Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 19:23
Используемую против Трампа винтовку приобрели законно
Unsplash
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Томас Мэтью Крукс, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, использовал винтовку AR-15. Об этом сообщили источники телеканала ABC News.

По данным журналистов, оружие приобрели законно.

«Следы винтовки ведут к отцу подозреваемого», - отметили авторы статьи.

Покушение на политика произошло 13 июля в штате Пенсильвания во время митинга. Пуля задела ухо Трампа, но он остался жив. Политика спас от смерти резкий поворот головы , заявил военный эксперт и журналист Юрий Подоляка.

В результате покушения погиб один зритель , еще два человека пострадали. Снайперы ликвидировали стрелка. Перед митингом киллер записал обращение на видео , где рассказал о своей ненависти к бывшему американскому лидеру.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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