02 ноября 2023, 12:58

Дату визита президента Палестины в Россию пока не определили

РИА «Новости»
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Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию стоит на повестке дня, но дата пока не определена, ее еще будут согласовывать. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате по понятным соображениям», - заметил представитель Кремля.

В октябре во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным Аббас высоко оценил оказываемую страной поддержку прав палестинского народа и мира на Ближнем Востоке и выразил соболезнования семьям граждан РФ, погибших во время эскалации палестино-израильского конфликта.

И буквально через день после этого палестинский лидер демонстративно отказался общаться по телефону с президентом США Джо Байденом. Он отклонил просьбу представителей администрации американского лидера.

Дмитрий Песков Палестина
02 ноября 2023, 14:03
Японии предрекли потерю важных ресурсов из-за антироссийских санкций
unsplash.com
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Япония рискует лишиться важных ресурсов из-за введения антироссийских санкций. Таким мнением поделился профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai.

Азиатское государство уже понесло убытки после того, как производство машин приостановили или свернули из-за ограничений в отношении России. В результате Япония потеряла один из рынков сбыта легковых автомобилей.

Страна небогата ресурсами, и их разработка является одной из главных проблем. Этот вопрос необходимо контролировать, подчеркнул Тамаи.

«Япония находится в сложном положении», - написал он.

Если из-за санкций страна прекратит участие в разработке месторождений природного газа на Сахалине и Ямале, это серьезно повлияет на Японию, предупредил профессор.

В МИД России ранее напомнили, что японское руководство разжигает русофобские настроения в обществе и наращивает военную активность с США и странами Североатлантического альянса. Дипломаты заявили, что РФ жестко ответит на враждебные выпады Японии.

Япония Санкции Россия
02 ноября 2023, 14:01
Захват государственных зданий террористами предотвратили в Армении
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Террористическую группу, планировавшую захват государственных зданий, обезвредили в Армении. Об этом сообщила Служба национальной безопасности республики.

Подозреваемых в подготовке захвата правительственных зданий задержали. Предполагаемыми террористами оказались пять человек, их имена СНБ раскрывать не стала.

«[Задержанные] готовились в течение 2023 года совершить взрыв и иное общественно опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания», - указали в ведомстве.

По данным Службы нацбезопасности республики, фигуранты планировали помешать деятельности армянских органов госвласти.

В сентябре в Армении проходили протесты, участники которых требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На одной из таких акций в Ереване задержали более 140 человек.

Армения Терроризм
02 ноября 2023, 14:00
Израиль допустил выезд лидеров ХАМАС из Газы в обмен на освобождение заложников — СМИ
РИА «Новости»
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Израиль обсуждает возможность выпустить лидеров палестинского движения ХАМАС, в том числе боевое крыло, с территории сектора Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом написала газета Yedioth Ahronoth.

Издание отметило, что в Израиле осознают: на то, чтобы уничтожить актив ХАМАС и ее инфраструктуру в анклаве, могут уйти годы, и это сулит большие потери.

«Поэтому в Израиле и международном сообществе циркулируют идеи, которые позволят сократить этот процесс и добиться капитуляции ХАМАС в секторе Газа как можно скорее», - пояснил автор материала.

В последнее время тема активно муссируется не только в прессе, но и на встречах с участием премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, причем он проявляет к обсуждаемой теме большой интерес, отметило издание.

Журналист провел параллель с «моделью Бейрута 1982 года», когда представители Организации Освобождения Палестины смогли выбраться из Бейрута, осажденного израильскими войсками, в Тунис.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 13:48
США уведомили Россию о запуске межконтинентальной ракеты Minuteman III — Кремль
Unsplash
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Американское руководство связалось с Россией и предупредило о запуске межконтинентальной баллистической ракеты над Тихим океаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Все необходимые уведомления, конечно же, были получены», - указал он.

Песков добавил, что Россия в аналогичных случаях также информирует США о запусках ракет. Комментировать сами неудачные испытания американской МБР Minuteman III официальный представитель Кремля отказался.

Ранее ВВС США сообщили об испытательном полете ракеты, который пришлось прервать из-за аномалии во время запуска. Американские военные сбили снаряд над Тихим океаном, оборонное ведомство начало выяснения причин поломки. Представители ВВС указали на важность запуска Minuteman III, так как испытания обеспечили США важными данными для поддержания боеготовности МБР.

США Кремль Ракеты Россия

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