Дату визита президента Палестины в Россию пока не определили

«Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате по понятным соображениям», - заметил представитель Кремля.

В октябре во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным Аббас высоко оценил оказываемую страной поддержку прав палестинского народа и мира на Ближнем Востоке и выразил соболезнования семьям граждан РФ, погибших во время эскалации палестино-израильского конфликта.

И буквально через день после этого палестинский лидер демонстративно отказался общаться по телефону с президентом США Джо Байденом. Он отклонил просьбу представителей администрации американского лидера.