Датским подросткам разрешат делать аборты с 15 лет без согласия родителей

Кроме того, срок прерывания беременности в стране увеличится до 18-й недели.

В ведомстве напомнили, что на данный момент минимальный возраст для начала половой жизни в стране составляет 15 лет.

Акушер-гинеколог Ирина Бакирова рассказала , что в России выросло число медикаментозных абортов. Врач отметила, что все большее число женщин стали приходить на прием своевременно. При этом она предупредила, что любой аборт нарушает гормональный фон и может вызвать психологические проблемы.