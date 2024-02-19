Датчанин засунул в ноздри 68 спичек и попал в Книгу рекордов Гиннесса

«У меня довольно большие ноздри и довольно эластичная кожа. Я уверен, что это очень помогло», - поделился рекордсмен.

Датчанин признался, что случайно обнаружил свою «суперспособность», раньше у него не было желания засовывать предметы в нос. Питер планирует со временем побить собственный рекорд. Также мужчина захотел установить новый рекорд по поеданию, однако пока ему еще далеко до него. Питер считает, что его странный рекорд поможет другим людям «не забывать немного поиграть».

Певица Мадонна вновь о казалась в Книге рекордов Гиннесса. На этот раз ее признали самой продаваемой артисткой всех времен. Ранее она получила статус самой гастролирующей звезды.

Житель Дании Питер фон Танген Бусков попал в Книгу рекордов Гиннесса , засунув в ноздри 68 спичек. Мужчина заверил, что это не причинило ему боли.