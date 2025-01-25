25 января 2025, 02:37

«Датчане в шоке». Трамп жестко поговорил с Данией о Гренландии

Unsplash
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Президент США Дональд Трамп провел «острый» телефонный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Источники Financial Time (FT) сообщили, что американский политик вновь требовал передать Гренландию под контроль Соединенных Штатов.

Беседа политиков длилась 45 минут. Разговор перерос в конфронтацию с самого начала, рассказали FT высокопоставленные европейские чиновники. Собеседники газеты утверждают, что разговор прошел очень плохо, один из источников охарактеризовал его как «ужасный».

Еще один собеседник FT заявил, что намерение Трампа получить Гренландию «серьезно и потенциально очень опасно». По его словам, после беседы «датчане остались в шоке».

Команда американского политика при этом подробности беседы не разглашала. Сам Трамп еще 7 января заявил, что не исключает применения экономической или военной силы для взятия под контроль арктического острова.

Дональд Трамп со времен своего первого срока в Белом доме неоднократно высказывался о Гренландии. К этой идее политик вернулся после избрания президентом США в 2024 году. Дания после заявлений Трампа увеличила расходы на оборону Гренландии и изменила королевский герб.

Президент США Дональд Трамп провел «острый» телефонный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Источники Financial Time ( FT ) сообщили, что американский политик вновь требовал передать Гренландию под контроль Соединенных Штатов.

США Дания Дональд Трамп Гренландия
25 января 2025, 01:02
Сценарий для драмы. Американская криминалистка могла отправить в тюрьму 500 невиновных
Unsplash
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Суд предъявил аналитику криминалистической лаборатории из Колорадо Ивонн Вудс обвинения по более чем 100 пунктам — предположительно, специалист массово фальсифицировала отчеты по делам о сексуальном насилии. Газета The Washington Post допустила, что из-за Вудс в тюрьму могли попасть невиновные люди.

Суд предъявил аналитику криминалистической лаборатории из Колорадо Ивонн Вудс обвинения по более чем 100 пунктам - предположительно, специалист массово фальсифицировала отчеты по делам о сексуальном насилии. Газета The Washington Post допустила, что из-за Вудс в тюрьму могли попасть невиновные люди.

Всего под сомнение поставили 500 случаев, к расследованию которых привлекалась Вудс. По крайней мере в двух случаях по делам об убийствах обвиняемые напротив, получили меньшие сроки наказания - прокуроры опасались, что участие Вудс поможет им оправдаться и предоставили мужчинам сделку о признании вины.

В отчете о внутренних делах Бюро расследований Колорадо отмечалось, что опасения по поводу работы Вудс впервые появились более десяти лет назад. Еще в 2014 году один из сотрудников усомнился в ее проверке доказательств, а в 2018 году аналитика временно отстранили от работы над делами о ДНК после обвинений в манипуляции данными.

Уже после ареста Вудс на прямой вопрос следователей под присягой заявила, что и в самом деле изменяла некоторые данные. Аналитик объяснила, что поступала так просто потому, что хотела побыстрее разобраться с работой и закрыть дела.

Окружная прокуратура оценила общий ущерб, который нанесла своими действиями Вудс, более чем в 11 миллионов долларов. Пока аналитик вышла из тюрьмы под залог в 50 тысяч долларов.

Ранее в США учительницу посадили на 1,5 года за совращение 18-летнего ученика.

США Суд Тюрьмы
24 января 2025, 23:19
В Турции обрушилось трехэтажное здание, под завалами остались несколько человек
РИА «Новости»
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В провинции Конья в Турции обрушился 14-квартирный трехэтажный дом. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

«В центре Сельчуклу в провинции Конья обрушилось старое трехэтажное здание. <…> Поисково-спасательные команды прибыли на место происшествия», - написали авторы сообщения.

По данным газеты, из-под завалов извлекли двоих человек. Под обломками здания могут находиться еще три или четыре человека.

Причины, по которым произошло обрушение здания, власти пока не называли.

Ранее стало известно, что при пожаре в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая по меньшей мере погибли 36 детей.

Турция Обрушения
24 января 2025, 22:01
Трамп в частной беседе негативно высказался о лидерах ФРГ и ее торговой политике
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп в частном разговоре уничижительно отозвался о действующем руководстве Германии и ее торговой политике. Об этом источники сообщили газете Wall Street Journal.

В конце 2024 года американский миллиардер Илон Маск заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц проиграет предстоящие выборы, и назвал его «отстойным», поддержав при этом правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По данным авторов статьи, Маск обратил свое внимание на АдГ сразу же после встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в декабре. По словам их источника, Трамп в ходе этой встречи упомянул о недавнем разговоре с лидером Германии, назвав его скучным. При этом его гости указали на то, что Шольц поддержал конкурентку Трампа на президентских выборах Камалу Харрис, а кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц критиковал будущего президента.

«Шольца и Мерца не пригласим на инаугурацию, сказал Трамп, и добавил при этом уничижительные высказывания о немецких лидерах и торговой политике страны», - сообщили в статье.

Также авторы статьи отметили, что, кроме Маска и Трампа, нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс также высказывал собственные критические замечания в адрес немецких политиков.

Ранее Маск исковеркал написание имени и фамилии канцлера Германии Олафа Шольца, обозвав его «олухом». Сообщение в соцсети X он опубликовал после того, как тот высказался о неоднозначном похожем на нацистское приветствие жесте миллиардера.

Германия США Соцсети Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Камала Харрис Олаф Шольц Выборы Фридрих Мерц

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