Данных о россиянах среди пострадавших при землетрясении в Афганистане не поступало

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«Сведений о пострадавших российских гражданах нет, запросов от россиян не было», - уточнили в посольстве.

Землетрясение магнитудой 6,3 случилось в 40 километрах от города Гераты в Афганистане. В населенном пункте живут 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. По данным агентства Reuters , в результате происшествия погибли 500 человек.

За землетрясением последовало несколько афтершоков разной магнитуды в 27 километрах к северо-западу от Герата.

Агентство Agence France-Presse сообщало о тысяче погибших. Также были сведения о разрушении более 400 домов и повреждении еще свыше 100 жилых построек.