Данные об обезглавленных младенцах в кибуце не подтвердили в израильской армии

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«Нам известно, что такие новости появились. Но подтверждением этой информации или какими-то подробностями в данный момент мы не располагаем», - отметил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее в Сети появилась информация, что спасатели организации ZAKA обнаружили порядка 200 убитых израильтян в кибуце Кфар-Аза на юге страны. Авторы сообщали, что среди тел нашли останки 40 детей с отрезанными головами.

Опубликовавшая новость журналистка уточнила, что ссылалась на заявление военных, которые лично видели тела. Многие обвинили ее во лжи.

Минздрав Палестины сообщал, что в результате атак Израиля в секторе Газа погибли свыше тысячи человек и еще около пяти тысяч получили ранения.