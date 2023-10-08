Данные о раненых и погибших россиянах в Палестине не поступали
Информации о том, что среди погибших и пострадавших в Палестине есть россияне, нет. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.
«Пока такой информации нет», - ответила она на соответствующий вопрос.
На данный момент не обсуждается вопрос об эвакуации россиян из Палестины. Возможно, в дальнейшем такие меры предпримут, отметила Зарипова. Если ситуация изменится, представительство России об этом объявит.
Кроме того, стало известно, что российское посольство проверяет сведения о том, что среди заложников боевиков ХАМАС в Израиле есть россиянки. Пока и эти данные не получили подтверждения.
По предварительной информации, в Израиле со вчерашнего дня без вести пропали около 750 человек. По данным СМИ, мирных жителей брали в заложники прямо в их домах. Сколько именно человек находятся в плену, неизвестно. Израиль попросил о посреднической помощи Египта в освобождении заложников.