Данные о раненых и погибших россиянах в Палестине не поступали

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«Пока такой информации нет», - ответила она на соответствующий вопрос.

На данный момент не обсуждается вопрос об эвакуации россиян из Палестины. Возможно, в дальнейшем такие меры предпримут, отметила Зарипова. Если ситуация изменится, представительство России об этом объявит.

Кроме того, стало известно, что российское посольство проверяет сведения о том, что среди заложников боевиков ХАМАС в Израиле есть россиянки. Пока и эти данные не получили подтверждения.

По предварительной информации, в Израиле со вчерашнего дня без вести пропали около 750 человек. По данным СМИ, мирных жителей брали в заложники прямо в их домах. Сколько именно человек находятся в плену, неизвестно. Израиль попросил о посреднической помощи Египта в освобождении заложников.