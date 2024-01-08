08 января 2024, 15:17

Данные о подозреваемых в подрыве «Северных потоков» скрывали в Польше

РИА «Новости»
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Чиновники в Польше скрывали доказательства о передвижении подозреваемых во взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также неохотно шли на сотрудничество со следствием. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Чиновники в Польше скрывали доказательства о передвижении подозреваемых во взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», а также неохотно шли на сотрудничество со следствием. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства», - написали авторы материала.

Следствие предположило, что атаку совершили с территории Украины через Польшу, но из-за неспособности последней сотрудничать сложно установить, произошел ли подрыв с ведома бывшего польского правительства или нет.

Агентства безопасности в Польше отказались делиться с европейскими следователями кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения. Чиновники из различных ведомств не отвечали на запросы, искажали сведения или давали противоречивую информацию. Следователи из Германии также столкнулись с трудностями при попытке сотрудничества со своими польскими коллегами.

Немецкие специалисты оказались не в состоянии раскрыть диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Они так и не представили результаты расследования , сообщил посол РФ Сергей Нечаев.

Взрывы Польша Северный поток
08 января 2024, 14:44
Россиянам рассказали о последствиях деградации торговли с Евросоюзом
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Деградация торговых отношений России и Европы не нанесет российской экономике ущерба. Об этом РИА «Новости» заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Она назвала закрытие границы России и Финляндии частью непродуманной политики Евросоюза и добавила, что обороты торговли между странами сильно упали.

«Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов», - указала зампредседателя правительства.

Абрамченко добавила, что закрытие границ с Финляндией никак не повлияет на Россию и не отразится на экономике страны.

«Пострадает ли финская экономика - это надо у финнов спрашивать», - заключила она.

Финское руководство закрыло все пограничные пункты с Россией с 15 декабря, ограничения продлятся до 14 января. Финляндия пошла на такой шаг из-за проблем в миграционной сфере и неконтролируемого наплыва беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

МИД страны сообщил , что сотрудники пограничной службы поддерживают контакт с российскими коллегами, несмотря на закрытие пропускных пунктов.

Финляндия Торговля Европа Россия Евросоюз
08 января 2024, 14:24
Скончался создатель языка программирования Pascal
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Швейцарский программист Никлаус Вирт ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила Ассоциация вычислительной техники (АСМ).

Вирт разработал язык программирования Pascal, а также участвовал в таких проектах как Modula-2, Algol-W и Euler. Он внес существенный вклад в будущее компьютерных языков, систем и архитектурных исследований, указали в ассоциации.

«С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года», - отметили в АСМ.

Ранее на 83 году жизни скончался один из основателей компании-разработчика программного обеспечения Adobe Джон Уорнок. Он принимал участие в создании Illustrator, формата файлов PDF, а также таких значимых программ как Acrobat, Photoshop и Premiere Pro.

Исследования Ученые Швейцария
08 января 2024, 13:52
Самую высокую в мире овощную ферму с роботами открыли в Китае
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В Китае открыли самую высокую в мире вертикальную овощную ферму. Проект запустили в провинции Сычуань. Кадры объекта опубликовал РБК.

Ферма представляет собой сооружение высотой с 20-этажный дом. Инновационное решение позволяет не только максимизировать использование пространства, но и способствует увеличению урожайности без необходимости больших земельных участков.

Ключевая особенность проекта - автоматизированные системы и роботы, которые обслуживают ферму. Применение технологий оптимизирует уход за растениями и повышает производительность в этом уникальном сооружении.

В 2022 году в Китае появился необычный свинарник высотой в 26 этажей. Проблемой постройки стал вывоз навоза. Всего за день рабочие убирают до 120 тысяч кубометров отходов. Однако специалисты решили использовать навоз в качестве биотоплива для обогрева свинарника.

Роботы Китай Технологии
08 января 2024, 13:34
Два человека пострадали при обрушении пролета моста в Белоруссии
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Два человека пострадали при обрушении пролета моста через реку Неман в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Мост был неэксплуатируемым. Плита упала в момент демонтажа моста, утром 8 января вблизи деревни Тосино в Лидском районе. Травмы получили рабочие. В воде оказался экскаватор с машинистом.

Спасатели с помощью трехколенной лестницы транспортировали пострадавших. Рабочего из экскаватора извлекла группа спасения на водах. Всех троих госпитализировали. Причина случившегося устанавливается.

Работа специалистов на месте происшествия попала на видео.

В ноябре 2023 года автомобильный мост обрушился в Подольске. С него упала иномарка. Женщина-водитель получила переломы. Исполнявший тогда обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил пациентку в больнице и убедился в том, что ей оказывают всю необходимую помощь. Московская область вызвалась помочь в восстановлении моста , хотя он находится на балансе столицы.

Белоруссия

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