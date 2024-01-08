Чиновники в Польше скрывали доказательства о передвижении подозреваемых во взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», а также неохотно шли на сотрудничество со следствием. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства», - написали авторы материала.

Следствие предположило, что атаку совершили с территории Украины через Польшу, но из-за неспособности последней сотрудничать сложно установить, произошел ли подрыв с ведома бывшего польского правительства или нет.

Агентства безопасности в Польше отказались делиться с европейскими следователями кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения. Чиновники из различных ведомств не отвечали на запросы, искажали сведения или давали противоречивую информацию. Следователи из Германии также столкнулись с трудностями при попытке сотрудничества со своими польскими коллегами.

Немецкие специалисты оказались не в состоянии раскрыть диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Они так и не представили результаты расследования , сообщил посол РФ Сергей Нечаев.