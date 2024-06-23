Дания задумалась о закрытии проливов для российских танкеров

Авторы напомнили, что страны G7 и присоединившаяся к ним Австралия установили потолок на российскую нефть, запретив страховать корабли, если сырье продается выше определенной суммы.

Россия обошла это ограничение, создав собственный флот для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию. Эти суда ходят под флагами различных государств и установить их принадлежность фактически невозможно.

Евросоюз впервые задумался о санкциях против «теневого флота» России только сейчас, включив в новый санкционный пакет запрет на перевалку сжиженного природного газа в своих портах и введя санкции против некоторых танкеров с нефтью, которые ходят под российским флагом.

Министр обороны Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что вопрос о закрытии проливов в Балтийское море начали обсуждать с соседними странами, которые владеют отдельными их участками. По его словам, окончательное решение по этому вопросу еще не приняли.

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя новый санкционный пакет, заявил, что его целью стали военно-промышленный комплекс России , финансовый и энергетический секторы. Дипломат добавил, что дополнительные меры позволят усилить уже действующие ограничения, которые Россия обошла.