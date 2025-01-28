Дания разрешила законсервировать поврежденную трубу в Балтийском море

Работы на объекте будет проводить компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода. Законсервировать «Северный поток - 2» планируют за две-три недели. Компания приступит к работе в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.

«Рабочие намерены сохранить поврежденный трубопровод, установив на каждом открытом конце трубы специальные заглушки, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание насыщенной кислородом морской воды», - заявили в энергетическом агентстве.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила с заявлением о планах перезапуска «Северного потока». Она объявила, что в случае победы на выборах в Бундестаг и получения поста канцлера подпишет указ о возобновлении прокачки российского газа.

Президент Польши заявил, что газопроводы необходимо демонтировать , потому что они представляют серьезную опасность для Польши, Словакии и других стран Центральной Европы, которые рискуют впасть в энергетическую зависимость от России.

Власти Дании разрешили оператору «Северного потока - 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе датского агентства по энергетике.