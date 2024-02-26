Дания отказала России в участии в расследовании по «Северному потоку»
Российская сторона обращалась к Дании для участия в расследовании ситуации с «Северным потоком», но получила отказ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Россия обращалась к Дании, чтобы принять участие в расследовании по „Северному потоку“, но она отказала», - сказал он.
В понедельник датская полиция заявила о приостановлении расследования подрывов «Северных потоков». В ведомстве отметили, что для возбуждения уголовного дела у него недостаточно оснований.
Песков назвал эту ситуацию близкой к абсурдной.
«Преднамеренная диверсия имеет место быть, но дальше продвижения нет. Настолько все очевидно, что лишь можно выразить абсолютнейшее изумление. Мы продолжим наблюдать и использовать свои возможности для получения информации», - добавил пресс-секретарь Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин одной фразой ответил на вопрос о причастных в к диверсиям на «Северных потоках».