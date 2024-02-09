09 февраля 2024, 17:56

Дания допустила конфликт России и НАТО в течение пяти лет

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Конфликт России и НАТО может произойти в ближайшие три-пять лет, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Его процитировало агентство Reuters.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит пятую статью и солидарность НАТО», - считает датский министр.

Упомянутая статья Североатлантического договора подразумевает, что нападение на одну или несколько стран - членов альянса в Европе или Северной Америке «будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Поульсен констатировал, что потенциал российского военного производства вырос, и счел, что в связи с этим Дании стоит увеличить инвестиции в этой сфере. По его мнению, НАТО может столкнуться с гибридными атаками, хотя угрозы конкретно Дании министр не увидел.

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном указал на то, что развязывание глобальной войны поставит все человечество на грань уничтожения, так что это «противоречит здравому смыслу».

Дания Россия НАТО
09 февраля 2024, 18:10
«Места хватит всем». Белорусов призвали рожать детей в Башкортостане
Pxhere
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Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров заявил, что в республике с удовольствием примут всех белорусов, готовых создавать здесь семьи. Заявление политика прозвучало 9 февраля на бизнес-форуме «Беларусь — Башкортостан» в Минске.

«Места хватит всем. Будем жить в дружбе и согласии», - сказал он во время пленарного заседания.

Назаров отметил, что в Башкортостане на 43 тысячах квадратных километров живут 4,1 миллиона человек, а в Белоруссии на 207 тысячах «квадратов» - порядка 9,2 миллиона.

«Два с половиной миллиона мест зарезервировали для вас. Хотите, сами приезжайте, рожайте здесь, хотите - детей своих отправляйте», - обратился к белорусам Назаров.

В своем Telegram-канале Назаров написал, что форум «Беларусь - Башкортостан» станет новым импульсом для развития двухсторонних контактов. Он отметил, что мероприятие посетили свыше 400 представителей бизнеса от обеих республик.

Как сообщало ранее БелТА , глава Башкортостана Радий Хабиров во время открытия форума заявил, что Белоруссия является главным партнером республики и народы испытывают друг к другу давнюю историческую, духовную, человеческую близость.

Белоруссия Дети Семья Минск Бизнес
09 февраля 2024, 16:30
Путин раскрыл Карлсону секрет патриотизма в России
РИА «Новости»
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Бережное отношение к культуре и религии является основой безопасности России и патриотизма. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он объяснил, что многие народы считают Россию своей Родиной, а ее народ - большой семьей. По этой причине в стране можно наблюдать высокий уровень патриотизма, добавил Путин.

«Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи», - он.

Российский лидер подчеркнул, что семья является основой государства, а понятия Родины и семьи имеют крепкую связь. По его словам, без уверенности в завтрашнем дне для страны нельзя обеспечить «нормальное будущее для своих детей и для своей семьи».

«Вот почему в России так развит патриотизм», - заключил Путин.

Интервью Такера Карлсона с российским лидером за 12 часов в соцсети X посмотрели 90 миллионов раз. По мнению политолога Анны Богачевой, видеозапись беседы может стать основой для изменения отношения иностранцев к России. Она добавила, что американцы ощущают нехватку плюрализма мнений в медийном пространстве.

Дети Семья Россия Религия Владимир Путин Патриотизм Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 16:24
«Не забывать уроки истории». Интервью Путина откроет Западу глаза на угрозу нацизма
Пресс-служба Кремля
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Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону покажет политикам Запада опасность поддержки нацистских идей. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Она назвала Россию мощным щитом против распространения идеологии неонацизма в мире.

«Пусть это интервью откроет глаза политикам Запада на опасность поощрения нацистских идей. Нужно не забывать уроки истории», - подчеркнула Занко.

Депутат отметила, что идеология нацизма - противоестественна для человека. Целью специальной военной операции сегодня является денацификация. От влияния нацистской идеологии пытались избавиться советские солдаты и в годы Великой Отечественной войны.

В интервью Карлсону Путин рассказал, что у украинского лидера Владимира Зеленского была свобода вести переговоры. Президент Украины обещал мир своему народу, но предал избирателей и встал на сторону неонацистов. Запретив диалог с Россией, Зеленский совершил большую дипломатическую ошибку.

Ранее сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес предположил, что интервью Путина произведет в США эффект землетрясения. Российскому президенту удалось разоблачить «демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».

Военные Россия Интервью Запад История Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 16:03
Шольц опубликовал фото со своим «двойником» из США
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Канцлер Германии Олаф Шольц поделился с подписчиками своей фотографией с американским сенатором-демократом Крисом Кунсом. Он опубликовал запись в соцсети X.

Шольц побывал в Вашингтоне и встретился с там с похожим на него сенатором. Немецкий канцлер назвал его своим «двойником» и прикрепил к сообщению совместную фотографию.

«Приятно снова увидеть своего двойника - Криса Кунса!» - отметил Шольц.

Он прибыл в американскую столицу 8 февраля и провел переговоры с членами сената. Канцлер также планирует во время визита в США провести встречу с президентом Джо Байденом.

Ранее Шольц на фоне ослабления потока помощи Украине со стороны Белого дома и Евросоюза указал на острую нехватку оружия и боеприпасов в ВСУ. Он призвал не допустить победы России, так как это якобы «нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку».

Канцлер ФРГ напомнил об истекших финансовых обязательствах Запада по поддержке Украины. По его словам, Германия направила украинской армии военную помощь на сумму в 30 миллиардов долларов.

Германия Фото Вашингтон Соцсети Олаф Шольц

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