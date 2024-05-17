«Результат для Дальнего Востока России, я полагаю, есть, мы видим это. Например, объем инвестиций в дальневосточный регион в три раза больше, чем во все другие территории Российской Федерации», - сказал он.

Путин заявил, что инвесторы заинтересованы в предложенных Россией проектах. По его словам, бизнес и рядовые жители воспользовались некоторыми преференциями благодаря такому сотрудничеству. Например, в виде вложений в развитие медицины и льгот при получении жилья.

Товарооборот России и Китая в 2023 году превысил 240 миллиардов долларов. Путин после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине назвал КНР главным зарубежным торговым партнером страны.